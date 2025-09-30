رفع مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویتهای بنیاد شهید
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شاهد اتفاقات خوبی برای تامین زمین ایثارگران هستیم و حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویتهای رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران است.
به گزارش ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران، میثم اروز با بیان اینکه سال گذشته اولین تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران منعقد شد، افزود: در این تفاهم نامه تدابیری اندیشیده شده بود و بر اساس ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نتایج خوبی را شاهد بودیم و جلسات متعددی برگزار شد.
وی افزود: سال گذشته توانستیم مشکل تامین زمین ایثارگران در برخی استانها از جمله یزد را به صفر برسانیم، امسال وزیر راه و شهرسازی نماینده ای را برای پیگیری این تفاهم نامه و پیگیری زمین ایثارگران انتخاب و جلسات متعددی برگزار شد، در برخی استان ها تامین زمین با محدودیت مواجه است و به لحاظ قانونی باید اقداماتی انجام شود، در این خصوص برنامه زمانبندی و صورت جلسه لازم انجام شده است و پیگیریها در سطح ملی و استانی در حال انجام است.
اروز با اشاره به سفرهای استانی برای تامین زمین جامعه ایثارگری گفت: با حضور در استان زنجان و پس از برگزاری جلساتی، مقرر شد پیگیری لازم از سوی مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام شود، در این استان پروژه ۲۲۴ واحدی ایثارگران تا مرحلهای پیشرفت داشته است، اما موضوع نقدینگی برای پیشرفت پروژه مطرح بود بر این اساس لازم بود تصمیمهایی گرفته شود که تصمیمهای خوبی از جمله افزایش وام یارانهای مسکن گرفته شد که در مرحله اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز به همین منوال حاضر شدیم آنجا هم شهر به شهر و مکانهایی که میتوانستند به صورت واقع بینانه زمین بدهند صورت جلسه کردیم، همچنین در سفر به استان مازندران بحث جلگهای، جنگلی و زمینهای حاصلخیز کشاورزی مطرح بود که به لحاظ قانونی امکان الحاق و تغییر کاربری از سوی وزارت و راه و شهرسازی وجود ندارد اما هرچقدر ممکن بود پیگیری کردیم تا در حد قانونی تامین زمین صورت گیرد، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در چند استان از جمله گیلان، قزوین، یزد، اصفهان و سایر استانها حضور یافت و تفاهمنامههایی با استانداران منعقد شد که مکمل تفاهمنامه بین بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
اروز گفت: مراجع مربوطه اعلام کردند تامین زمین در استان تهران به علت شرایطی که دارد با محدودیت مواجه است اما پیگیری مستمر ادامه دارد، تعداد جامعه هدف زیاد است اما دو دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی مصمم برای حل مشکل زمین هستند.
وی افزود: استان کردستان نیز به دلیل شرایط جغرافیایی مشکلاتی را برای تامین زمین دارد اما در یک سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی برای تامین زمین ایثارگران بودیم، حل تامین مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویتهای رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران است و امیدوارم شاهد حل مشکل مسکن ایثارگران باشیم.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به میزان وام مسکن جامعه ایثارگری در سال ۱۴۰۴ که آیین نامه آن تصویب و تضمین نامههای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است، گفت: در روزهای آینده شاهد ارائه وام مسکن ایثارگران هستیم، رقم وام مسکن ایثارگران در شهرهای بالای یک میلیون نفر ۷۵۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۶۵۰ میلیون تومان، شهرستانها ۵۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰۰ میلیون تومان است.