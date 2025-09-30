خاموشی ماینرهای میلیاردی

خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری 8 متهم استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتالی در شهرستان قروه خبر داد و گفت: در این عملیات 70 دستگاه ماینر به ارزش 35 میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "یحیی الهی" اظهار داشت: ماموران یگان امداد قروه با همکاری کارکنان اداره اطلاعات این شهرستان 8 نفر از افرادی را که در زمینه استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتالی فعالیت داشتند را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به همراه نماینده اداره برق به نقاط شناسایی شده اعزام و در بازرسی آن، 70 دستگاه ماینر و 14 دستگاه مودم که به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر 35 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: 8 نفر در این خصوص دستگیر و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

