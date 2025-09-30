خاموشی ماینرهای میلیاردی

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به همراه نماینده اداره برق به نقاط شناسایی شده اعزام و در بازرسی آن، 70 دستگاه ماینر و 14 دستگاه مودم که به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر 35 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: 8 نفر در این خصوص دستگیر و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.