حضور هیات ایرانی در «ششمین نشست جهانی سلامت روان» در دوحه قطر
هیات ایرانی در «ششمین نشست جهانی سلامت روان» در دوحه قطر حضور یافت.
به گزارش ایلنا، ششمین نشست جهانی سلامت روان که با دعوت از وزرای بهداشت برگزار میشود امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ در دوحه قطر و با سخنرانی وزیر سلامت عمومی قطر در دوحه افتتاح شد.
در این نشست دو روزه هیاتی از ایران به ریاست دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت به نمایندگی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت دارند.
به گزارش وبدا، در ششمین نشست جهانی سلامت روان صاحب نظران و سیاست گذاران کشورهای مختلف به تبادل نظر درباره موضوعات مختلف مرتبط با سلامت روان از جمله، سلامت روان دیجیتال، مصرف مواد، کاهش انگ و ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در بحرانها خواهند پرداخت.