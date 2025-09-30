حضور هیات ایرانی در «ششمین نشست جهانی سلامت روان» در دوحه قطر

به گزارش ایلنا، ششمین نشست جهانی سلامت روان که با دعوت از وزرای بهداشت برگزار می‌شود امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ در دوحه قطر و با سخنرانی وزیر سلامت عمومی قطر در دوحه افتتاح شد.

در این نشست دو روزه هیاتی از ایران به ریاست دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت به نمایندگی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت دارند.

به گزارش وبدا، در ششمین نشست جهانی سلامت روان صاحب نظران و سیاست گذاران کشورهای مختلف به تبادل نظر درباره موضوعات مختلف مرتبط با سلامت روان از جمله، سلامت روان دیجیتال، مصرف مواد، کاهش انگ و ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در بحران‌ها خواهند پرداخت.

انتهای پیام/