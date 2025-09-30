اعزام یک بالگرد و ۵ آمبولانس برای سانحه اتوبوس دانشجویان در سمنان

به گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد: صبح امروز سه شنبه هشتم مهر ماه سال جاری در ساعت ۰۷:۴۰ دقیقه، حادثه‌ای برای اتوبوس سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه در جاده سمنان به سرخه رخ داد، این اتوبوس شامل ۱۴ سرنشین بوده که از این تعداد، ۱۲ نفر به دلیل حادثه دچار مصدومیت شدند و متأسفانه دو دانشجوی دانشکده در این سانحه جان خود را از دست دادند.

کارن یحیایی افزود: این اتوبوس به عنوان سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه عمل می‌کرد و در زمان حادثه، شامل ۱۳ دانشجو و یک راننده بود. عملیات نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه توسط ۵ آمبولانس، یک بالگرد و یک اتوبوس آمبولانس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: حادثه در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح امروز و در کیلومتر ۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه تریلی دچار تصادف شده بود که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شد.

به گزارش وبدا، وی یادآور شد: مصدومان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان منتقل شدند و در حال دریافت خدمات درمانی لازم هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان این که کادر درمان در حال ارائه تمامی خدمات مورد نیاز به مصدومان هستند، گفت: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان نیز طی دستوری معاونت‌های آموزشی، دانشجویی فرهنگی و درمان و مدیر اجرایی حوزه ریاست را برای پیگیری کارهای درمان دانشجویان حادثه دیده مامور کرده و به صورت مستقیم پیگیر مسائل مربوط به این سانحه است.

