خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام یک بالگرد و ۵ آمبولانس برای سانحه اتوبوس دانشجویان در سمنان

اعزام یک بالگرد و ۵ آمبولانس برای سانحه اتوبوس دانشجویان در سمنان
کد خبر : 1693577
لینک کوتاه کپی شد.

یک بالگرد، یک اتوبوس آمبولانس و ۵ آمبولانس برای رسیدگی به مصدومان سانحه اتوبوس دانشجویان در سمنان اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد: صبح امروز سه شنبه هشتم مهر ماه سال جاری در ساعت ۰۷:۴۰ دقیقه، حادثه‌ای برای اتوبوس سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه در جاده سمنان به سرخه رخ داد، این اتوبوس شامل ۱۴ سرنشین بوده که از این تعداد، ۱۲ نفر به دلیل حادثه دچار مصدومیت شدند و متأسفانه دو دانشجوی دانشکده در این سانحه جان خود را از دست دادند. 

کارن یحیایی افزود: این اتوبوس به عنوان سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه عمل می‌کرد و در زمان حادثه، شامل ۱۳ دانشجو و یک راننده بود. عملیات نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه توسط ۵ آمبولانس، یک بالگرد و یک اتوبوس آمبولانس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر انجام شد. 

وی خاطر نشان کرد: حادثه در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح امروز و در کیلومتر ۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه تریلی دچار تصادف شده بود که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شد. 

به گزارش وبدا، وی یادآور شد: مصدومان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان منتقل شدند و در حال دریافت خدمات درمانی لازم هستند. 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان این که کادر درمان در حال ارائه تمامی خدمات مورد نیاز به مصدومان هستند، گفت: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان نیز طی دستوری معاونت‌های آموزشی، دانشجویی فرهنگی و درمان و مدیر اجرایی حوزه ریاست را برای پیگیری کارهای درمان دانشجویان حادثه دیده مامور کرده و به صورت مستقیم پیگیر مسائل مربوط به این سانحه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی