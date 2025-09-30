حسینی:
عدالت آموزشی با توجه ویژه به مناطق محروم محقق میشود
نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوهتپه در مجلس شورای اسلامی، گفت: عدالت آموزشی با توجه ویژه به مناطق محروم محقق میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید نجیب حسینی؛ نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوهتپه در مجلس شورای اسلامی در برنامه «شفافیت» استودیوی این مرکز با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع و امکانات آموزشی در مناطق محروم، گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی مناطق محروم، ضروری است که این مناطق از امکانات آموزشی بیشتری بهرهمند شوند و عدالت نیز ایجاب میکند توجه ویژهای به این مناطق شود.
وی با اشاره به عملکرد یک سال نخست مجلس شورای اسلامی، از تلاشهای فراوان فرهنگیان در مناطق محروم شرق استان گلستان تقدیر کرد و افزود: آموزشوپرورش در دولت چهاردهم با حضور دکتر کاظمی وارد مرحلهای جدید شده است.
حسینی با اشاره به تجربه گسترده کاظمی در حوزه آموزش از روستاهای خراسان جنوبی تا جایگاه وزارت، اصلاح نظام گزینش و استخدام فرهنگیان را از مهمترین اقدامات دوره جدید دانست.
نماینده مجلس ادامه داد: سهم مصاحبه در گزینش نیروهای فرهنگی پیش از این ۶۰ درصد بود، اما با تغییرات اخیر، ۷۰ درصد معیار علمی و ۳۰ درصد معیار گزینشی در نظر گرفته شده است که تحولی مهم در استخدامهای آموزشوپرورش محسوب میشود.
حسینی در ادامه به وضعیت شاخصهای آموزشی چهار شهرستان حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: با توجه به شاخصهای آموزشی، فضای آموزشی، سرانه آموزشی و کیفیت آموزش این مناطق، توجه و رفع نیازهای مناطق مذکور ضرورت دارد. باید با تخصیص منابع و امکانات بیشتر، این مناطق به سطح مطلوب برسند.
وی افزود: در طول یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه توسعه زیرساختهای آموزشی، ایجاد فضاهای ورزشی، ساخت استخرهای دانشآموزی و تقویت امکانات فرهنگیان انجام شده است.
نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوهتپه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دستیابی به عدالت آموزشی، نیازمند نگاه مستمر و تخصیص منابع بیشتر در طول زمان است تا اثرات آن در زندگی دانشآموزان و خانوادهها مشهود شود.