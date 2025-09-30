به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، طی هماهنگی‌های انجام شده، ظهر روز چهارشنبه نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی با حضور در مرکز جامع اهدای خون وصال ضمن اهدای خون پیام همدلی و همبستگی زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را به گوش همگان می‌رسانند.

سازمان انتقال خون ایران از پیروان همه ادیان توحیدی دعوت می‌کند تا روز چهارشنبه همدلی خود را با بیماران نیازمند به خون به منصه ظهور رسانند و برای اهدای خون به مراکز انتقال خون بیایند.

گفتنی است زنده یاد دکتر مینا ایزدیار ۹ مهر ۱۳۲۸ در کرمان زاده شد و ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ جان به جان آفرین سپرد. وی استاد دانشگاه برجسته و پزشک اطفال در زمینه خون‌شناسی و سرطان‌شناسی ایرانی بود که تلاش‌ها و پژوهش‌های او در کنار همکارانش منجر به کاهش شمار نوزادان ایرانی زنده مبتلا به تالاسمی حاد از ۲۵۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر در سال شد و او یکی از بنیانگذاران و مدیران انجمن تالاسمی ایران بود که به پاس خدمات این بانوی پزشک فرهیخته زرتشتی، زادروز وی از سوی سازمان انتقال خون به نام اهدای خون پیروان ادیان توحیدی ثبت شده است.

