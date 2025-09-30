خبرگزاری کار ایران
هوای تهران در شرایط مطلوب

هوای تهران در شرایط مطلوب
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۸ مهرماه) در شرایط قابل قبول است.

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۰ و در شرایط قابل قبول قرار داشت. 

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۸۹ و در وضعیت قابل قبول است. 

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۱۰ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، . ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

 

