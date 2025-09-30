خبرگزاری کار ایران
جزئیات تصادف اتوبوس دانشجویی؛ ۲ کشته و ۵ مجروح

کد خبر : 1693468
رئیس پلیس راه فراجا از وقوع یک تصادف شدید در محور سمنان به سرخه خبر داد و گفت: طی آن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان با ۲ تریلی برخورد کرد و متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۵ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد،  با بیان اینکه این اتوبوس حامل ۱۴ مسافر بود و اکثراً دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بودند، افزود: حادثه ساعت ۰۷:۴۰صبح رخ داد و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که‌ عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس و رعایت نکردن حق تقدم توسط راننده تریلی، از عوامل اصلی بروز این تصادف بوده است. 

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، دقت کامل داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. پلیس راه با هرگونه تخلف حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد کرد. 

کارشناسان پلیس راه در صحنه تصادف همچنان در جال بررسی هستند.

