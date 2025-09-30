روز شمار هفته ملی سالمندان اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش، روزشمار هفته ملی سالمندان به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ مهر: سالمند و منزلت اجتماعی

چهارشنبه ۹ مهر: سالمند و سلامت جسمی

پنج‌شنبه ۱۰ مهر: سالمند و سلامت روان

جمعه ۱۱ مهر: سالمند و خانواده

شنبه ۱۲ مهر: سالمند و مشارکت اجتماعی

یکشنبه ۱۳ مهر: سالمند و حمایت اجتماعی

دوشنبه ۱۴ مهر: سالمند، معنویت و امید به زندگی

در این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌ها از جمله برگزاری وبینارها و کارگاه‌های آموزشی، تولید پوستر و رسانه‌های آموزشی، اجرای کمپین‌های رسانه‌ای، جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی سبک، دیدار با سالمندان موفق و برپایی ایستگاه‌های سلامت برای ارائه خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای به اجرا گذاشته می‌شود.

این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت کشور و اهداف سند ملی سالمندان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.