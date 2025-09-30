خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

کاهش قابل ملاحظه دما در غالب مناطق کشور در آخر هفته

کاهش قابل ملاحظه دما در غالب مناطق کشور در آخر هفته
کد خبر : 1693453
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (سه‌شنبه) برای پنج استان واقع در نوار شمالی کشور بارش باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

فردا (چهارشنبه) بارش در استان های ساحلی دریای خزر تقویت می شود و در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود که بارش روز چهارشنبه در استان‌های گیلان و مازندران شدت خواهد داشت.

پنجشنبه در سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود.

جمعه و شنبه جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود.

طی سه روز آینده وزش باد با احتمال گردوخاک پدیده غالب در شرق و جنوب شرق کشور است.

همچنین از امروز تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد با احتمال گردو خاک در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال شرق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز نیز پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا آخر هفته خلیج فارس و شرق دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و از بعد از ظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۱ و حداقل دمای آن به ۱۹ درجه خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی