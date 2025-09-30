سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش قابل ملاحظه دما در غالب مناطق کشور در آخر هفته
سازمان هواشناسی امروز (سهشنبه) برای پنج استان واقع در نوار شمالی کشور بارش باران پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (سهشنبه) در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میدهد.
فردا (چهارشنبه) بارش در استان های ساحلی دریای خزر تقویت می شود و در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده پیش بینی میشود که بارش روز چهارشنبه در استانهای گیلان و مازندران شدت خواهد داشت.
پنجشنبه در سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش بینی می شود.
جمعه و شنبه جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود.طی سه روز آینده وزش باد با احتمال گردوخاک پدیده غالب در شرق و جنوب شرق کشور است.
همچنین از امروز تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد با احتمال گردو خاک در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال شرق استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز نیز پیشبینی میشود.
از امروز تا آخر هفته خلیج فارس و شرق دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.
امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی و از بعد از ظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۱ و حداقل دمای آن به ۱۹ درجه خواهد رسید.