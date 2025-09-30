خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

بسیاری از تشکل‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند

در آیین اعطای مجوز به جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد تازه‌تأسیس، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با بیان این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد بازوی مؤثر در حل مسائل اجتماعی هستند، بر تعهد دولت برای کاهش موانع فعالیت این تشکل‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بطحایی با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ هزار سمن و گروه جهادی در کشور، گفت: «در حال حاضر تنها حدود ۱۰ هزار تشکل به شکل فعال و اثرگذار در حال خدمت‌رسانی هستند و بسیاری از گروه‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.»

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مداوم در حوزه اجتماعی افزود: «گاهی نگاه ما به برخی مشکلات عادت کرده است اما حضور سمن‌ها با دیدگاهی تازه می‌تواند خطاها و کاستی‌ها را شفاف‌تر نمایان کند.»

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه «دولت خود را پشتیبان سمن‌ها می‌داند»، اظهار داشت: «تجربه نشان داده است که ورود تشکل‌های مردمی به عرصه‌های اجتماعی، انجام کارها را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر ممکن می‌کند؛ مسیری که اگر تنها به دولت واگذار شود نیازمند زمان و منابع به مراتب بیشتری است.»

بطحایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سمن‌ها را تأمین منابع مالی دانست و گفت: «اعتماد خیرین به این مجموعه‌ها ظرفیتی ارزشمند است که می‌تواند موفقیت آنها را تضمین کند.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت آشنایی با قوانین کار، بیمه و مالیات خاطرنشان کرد: «این قوانین در صورت عدم آگاهی می‌تواند مشکلاتی برای سمن‌ها ایجاد کند و سازمان امور اجتماعی تلاش دارد با ارائه مشاوره و تسهیل‌گری، این موانع را به حداقل برساند.»

معاون وزیر کشور در ادامه بر اهمیت شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان سمن‌ها تأکید کرد و افزود: «ایجاد شبکه‌های تعاملی و گردش اطلاعات می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و افزایش اثرگذاری این تشکل‌ها کمک شایانی کند.»

