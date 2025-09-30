به گزارش ایلنا، بطحایی با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ هزار سمن و گروه جهادی در کشور، گفت: «در حال حاضر تنها حدود ۱۰ هزار تشکل به شکل فعال و اثرگذار در حال خدمت‌رسانی هستند و بسیاری از گروه‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.»

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مداوم در حوزه اجتماعی افزود: «گاهی نگاه ما به برخی مشکلات عادت کرده است اما حضور سمن‌ها با دیدگاهی تازه می‌تواند خطاها و کاستی‌ها را شفاف‌تر نمایان کند.»

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه «دولت خود را پشتیبان سمن‌ها می‌داند»، اظهار داشت: «تجربه نشان داده است که ورود تشکل‌های مردمی به عرصه‌های اجتماعی، انجام کارها را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر ممکن می‌کند؛ مسیری که اگر تنها به دولت واگذار شود نیازمند زمان و منابع به مراتب بیشتری است.»

بطحایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سمن‌ها را تأمین منابع مالی دانست و گفت: «اعتماد خیرین به این مجموعه‌ها ظرفیتی ارزشمند است که می‌تواند موفقیت آنها را تضمین کند.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت آشنایی با قوانین کار، بیمه و مالیات خاطرنشان کرد: «این قوانین در صورت عدم آگاهی می‌تواند مشکلاتی برای سمن‌ها ایجاد کند و سازمان امور اجتماعی تلاش دارد با ارائه مشاوره و تسهیل‌گری، این موانع را به حداقل برساند.»

معاون وزیر کشور در ادامه بر اهمیت شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان سمن‌ها تأکید کرد و افزود: «ایجاد شبکه‌های تعاملی و گردش اطلاعات می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و افزایش اثرگذاری این تشکل‌ها کمک شایانی کند.»

