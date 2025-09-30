به گزارش ایلنا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشرفت پایدار گفت: «سرمایه اجتماعی تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه یک دارایی ارزشمند برای کشور است که به طور مستقیم بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر می‌گذارد. از این رو دولت موظف است این سرمایه را به صورت مستمر ارزیابی و برای تقویت آن برنامه‌ریزی کند.»

به گفته بطحایی، این سنجش ملی با پوشش گسترده در ۳۱ استان، ۴۸۰ شهرستان و مناطق روستایی انجام شده و داده‌های آن از طریق نظرسنجی‌های میدانی گردآوری شده است.

وی افزود: «گستردگی جغرافیایی طرح و حجم بالای داده‌ها امکان تحلیل دقیق وضعیت اجتماعی در سراسر کشور را فراهم کرده و پشتوانه‌ای علمی برای برنامه‌ریزی‌های ملی محسوب می‌شود.»

رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به سابقه این طرح یادآور شد که از دهه ۸۰ تاکنون چهار موج سنجش سرمایه اجتماعی اجرا شده است و موج پنجم با دقت و گستره بیشتری انجام شده تا تصویر روشن‌تری از اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.

بطحایی ادامه داد: «تا امروز حدود ۶۵۰ گزارش تحلیلی از داده‌های این پژوهش استخراج و در اختیار نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفته است تا در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، شناسایی چالش‌های اجتماعی، تقویت مشارکت مردم و بهبود فرآیندهای حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.»

وی در پایان تأکید کرد که سنجش منظم سرمایه اجتماعی، دولت را در برابر مردم پاسخگو می‌کند و امکان تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های واقعی را فراهم می‌سازد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای همبستگی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

انتهای پیام/