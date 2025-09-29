خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت نوآوری ثبت احوال منصوب شد

سرپرست معاونت نوآوری ثبت احوال منصوب شد
کد خبر : 1692979
طی حکمی از سوی هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، حامد معیر به عنوان سرپرست جدید معاونت نوآوری و هوشمندسازی خدمات سازمان ثبت احوال کشور منصوب گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در متن حکم معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال خطاب به سرپرست جدید معاونت نوآوری و هوشمندسازی خدمات سازمان ثبت احوال آمده است: انتظار دارد با سرلوحه قرار دادن رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی سازمان، ضمن بهره‌گیری از منابع و توان سازمانی، فناوریهای نوین و مشارکت بین بخشی زمینه تحقق اهداف سازمان را در چارچوب وظایف فراهم نمایید. 

اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی، قانون مداری و توجه به ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع مورد تاکید است. 

توفیقات شما را در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) از خداوند سبحان جل و اعلی مسئلت می‌نمایم. 

معیر پیش از این سمت مدیرکل امنیت فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور را به عهده داشت.

انتهای پیام/
