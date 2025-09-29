خبرگزاری کار ایران
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های تهران

تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های تهران
کد خبر : 1692947
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح‌ شناسایی و تشکیل پرونده برای وسایل نقلیه توقیفی رسوبی موجود در پارکینگ‌های پایتخت خبر داد.

به گزارش  ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، آن دسته از وسایل نقلیه که توسط مأمورین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به پارکینگ های پایتخت منتقل شده اند؛ خودروهایی که بیش از یکسال و موتور سیکلت هایی که بیش از شش ماه در پارکینگ ها ی شهر تهران متوقف و چنانچه مالک برای ترخیص آن اقدامی انجام نداده باشد؛ برابر دستورالعمل صادره از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف می شوند.

سردار موسوی پور در ادامه تاکید کرد: برابر دستوالعمل صادره، مالکان وسایل نقلیه یاد شده (ظرف مدت سه ماه) از انتشار آخرین آگهی به دفاتر پلیس + ۱۰ یا ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام کنند، در غیر این صورت وسایل نقلیه مذکور در حکم رها شده تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.

 

