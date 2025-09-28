تشکیل «کمیسیون نظارت و بازرسی» در مجمع کلانشهرها برای مبارزه علمی با فساد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران، رضا رحمانی با اشاره به اینکه این طرح از چندین سال پیش مطرح بوده اما به دلیل فقدان جایگاه قانونی مستحکم با چالش‌هایی روبرو بود، بیان داشت: تشکیل این کمیسیون، نمادی از عزم جدی برای مبارزه علمی و ریشه‌ای با فساد و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف کلیدی این کمیسیون، فراهم آوردن بستری برای هم‌اندیشی، هم‌افزایی و تبادل تجربیات میان مدیران و کارشناسان حوزه نظارت در سطح کشور است. وی با تاکید بر ناکارآمدی روش‌های سنتی در مواجهه با پیچیدگی‌های فساد امروزی، بهره‌گیری از رویکرد نظارت سیستمی با استفاده از ابزارهای نوین را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.

این رویکرد که پس از دو سال تلاش مستمر در شهرداری تهران به نتایج موفقیت‌آمیزی دست یافته، بر استفاده از ابزارهای پیشرفته برای شناسایی الگوهای تکرار فساد و ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و اطلاعات تأکید دارد.

رحمانی با بیان اینکه این کمیسیون می‌تواند با استفاده از تجربیات همه کلانشهرها بر افزایش کیفیت نظارت‌ها تاثیر به سزایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: پس از تأیید نهایی و تشکیل رسمی کمیسیون، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این رویکرد در تمامی شهرداری‌های کلانشهرها با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال خواهد شد. علاوه بر این، کمیسیون مذکور نقش مهمی در پیشبرد اهدافی چون ایجاد رشته دانشگاهی مدیریت نظارت و بازرسی و تولید محتوای علمی و کاربردی برای بازرسان شهرداری‌ها و همچنین ارتقای نقش شهروندان از گزارشگران فساد به عناصر کلیدی در فرایند مبارزه با فساد ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با مشارکت همه کلانشهرها، شاهد تحولی چشمگیر در نظام نظارتی شهرداری‌ها و گامی مؤثر در جهت تحقق شفافیت، پاسخگویی و مبارزه قاطع و علمی با هرگونه فساد و تخلف باشیم.

انتهای پیام/