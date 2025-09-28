خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرامش در رودخانه اروند نتیجه تعامل خوب ایران و عراق

آرامش در رودخانه اروند نتیجه تعامل خوب ایران و عراق
کد خبر : 1692647
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور گفت: امروز یکی از مناطق امن و آرام رودخانه اروند است.

به گزارش  ایلنا، جانشین فرمانده انتظامی کل کشور گفت: اروندکنار رودخانه امن، آرام و مرز دوستی دو کشور ایران و عراق است.

سردار قاسم رضایی با اشاره به بازدید از استان خوزستان و  رودخانه بین المللی اروند و بررسی  آخرین وضعیت این منطقه گفت: شاهد آرامش خیلی خوبی در سمت ایران و عراق هستیم. 

وی افزود: در گشت‌های همزمانی که گارد ساحلی عراق و دریابانی جمهوری اسلامی در این منطقه داشتند امروز می‌توان گفت یکی از مناطق امن و آرام در رودخانه اروندِ قابل کشتیرانی است که صنعت ماهیگیری هم در آن رونق دارد.

سردار رضایی اظهار داشت: این آرامش نتیجه تعامل خوب با کشور عراق در رده‌های مختلف مرزبانی بوده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: نتیجه این هماهنگی و همکاری این است که ما هم آرامش رودخانه را داریم و هم فصولی که قابل صید باشد آرامشی برای صیادان وجود دارد، زمانی تجار شناور‌ها و لنج‌ها مشکلاتی زیادی داشتند که ما امروز شاهد این مشکلات نیستیم و این بخاطر هماهنگی و همسویی بین گارد ساحلی عراق، مرزبانی و دریابانی است.

سردار رضایی ضمن تشکر از حوزه مرزبانی، دریابانی و گارد ساحلی عراق که با هماهنگی و عملیات‌های همزمان عرصه را بر ناامن کنندگان تنگ کردند، گفت: می‌توان گفت مرز دوستی و رودخانه دوستی ۲ کشور اروندکنار است و این رودخانه در دنیا مثال زدنی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی