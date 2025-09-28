آرامش در رودخانه اروند نتیجه تعامل خوب ایران و عراق

به گزارش ایلنا، جانشین فرمانده انتظامی کل کشور گفت: اروندکنار رودخانه امن، آرام و مرز دوستی دو کشور ایران و عراق است.

سردار قاسم رضایی با اشاره به بازدید از استان خوزستان و رودخانه بین المللی اروند و بررسی آخرین وضعیت این منطقه گفت: شاهد آرامش خیلی خوبی در سمت ایران و عراق هستیم.

وی افزود: در گشت‌های همزمانی که گارد ساحلی عراق و دریابانی جمهوری اسلامی در این منطقه داشتند امروز می‌توان گفت یکی از مناطق امن و آرام در رودخانه اروندِ قابل کشتیرانی است که صنعت ماهیگیری هم در آن رونق دارد.

سردار رضایی اظهار داشت: این آرامش نتیجه تعامل خوب با کشور عراق در رده‌های مختلف مرزبانی بوده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: نتیجه این هماهنگی و همکاری این است که ما هم آرامش رودخانه را داریم و هم فصولی که قابل صید باشد آرامشی برای صیادان وجود دارد، زمانی تجار شناور‌ها و لنج‌ها مشکلاتی زیادی داشتند که ما امروز شاهد این مشکلات نیستیم و این بخاطر هماهنگی و همسویی بین گارد ساحلی عراق، مرزبانی و دریابانی است.

سردار رضایی ضمن تشکر از حوزه مرزبانی، دریابانی و گارد ساحلی عراق که با هماهنگی و عملیات‌های همزمان عرصه را بر ناامن کنندگان تنگ کردند، گفت: می‌توان گفت مرز دوستی و رودخانه دوستی ۲ کشور اروندکنار است و این رودخانه در دنیا مثال زدنی است.

