خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

«مدارس آموزش از راه دور» در قالب مدرسه مجازی جدید ساماندهی خواهند شد

«مدارس آموزش از راه دور» در قالب مدرسه مجازی جدید ساماندهی خواهند شد
کد خبر : 1692477
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور در قالب مدرسه مجازی ‌ساماندهی خواهد شد، گفت: ‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند.

به گزارش  ایلنا از آموزش و پرورش، محمود امانی افزود: مدرسه مجازی در کشور برای دانش‌آموزان عادی طراحی نشده است، دانش‌آموزان باید در مدرسه حضوری شرکت کنند، در محیط دوستان خود را ببینند، ارتباطات اجتماعی‌شان را برقرار کنند و از حضور معلمان بهره‌مند شوند؛ بنابراین مدرسه فیزیکی تحت‌الشعاع مدرسه‌های مجازی قرار نمی‌گیرد.

وی مدارس مجازی را فرصت یادگیری برای دانش‌آموزان محروم از تحصیل و دانش‌آموزان با شرایط خاص دانست و گفت: با این حال، مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند؛ از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مایل به تحصیل در نظام آموزشی ایران، دانش‌آموزانی که به دلایل مختلف در داخل کشور به مدرسه دسترسی ندارند، افراد دارای بیماری خاص یا محرومان از تحصیل، این بستر مجازی به آن‌ها امکان می‌دهد در فضایی مبتنی بر فناوری‌های نوین با نظام آموزشی کشور مرتبط شوند و آموزش خود را ادامه دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به منعطف بودن شیوه آموزش در این مدرسه تصریح کرد: روش‌های آموزشی در مدرسه مجازی منعطف است و متناسب با شرایط دانش‌آموزان طراحی می‌شود؛ هرچه امکانات بیشتری برای آنان فراهم شود، می‌توان از شیوه‌های موثرتری برای ارتباط و یادگیری استفاده کرد.

امانی ادامه داد: پیش از این نیز بیش از ۲۰ سال مدارس آموزش از راه دور در کشور فعالیت داشتند، اکنون با تصویب اساسنامه جدید، تمامی این مدارس که در حال حاضر حدود ۴ هزار دانش‌آموز دارند، در قالب مدرسه مجازی جدید ساماندهی خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی