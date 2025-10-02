خبرگزاری کار ایران
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا؛

لایحه تخصیص حق عائله مندی به کارمندان زن در دست بررسی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت:  لایحه تخصیص حق عائله مندی به کارمندان زن در دست بررسی است و اقدامات اولیه انجام شده است.

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: لایحه تخصیص حق عائله مندی به کارمندان زن در دست بررسی است و اقدامات اولیه انجام شده است.

وی گفت: این لایحه در معاونت امور زنان و فراکسیون زنان مجلس در دست بررسی است.

بهروز آذر خاطر نشان کرد: در نظر داریم پس از انجام تحقیق و پژوهش های لازم، طرح تخصیص  حق عائله مندی به کارمندان  زن  در  قالب یک لایحه تقدیم مجلس شود.

به گزارش ایلنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  نیز در اردیبهشت سال جاری به این مسئله اشاره کرد و گفت: حق عائله‌مندی به کارمندان زن پرداخت نمی‌شود و صرفاً به مردان اختصاص دارد، این مساله باید اصلاح شود و باید معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

همچنین سال گذشته زنان شاغل در دولت با پیوستن به کارزاری، خواستار برقراری حق عائله‌مندی و اولاد برای زنان شدند.در متن این کارزار که از سوی جمعی از کارمندان دولت خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به راه افتاده، آمده بود: «مستدعی است در راستای حمایت از نقش و جایگاه زنان در اجتماع و گسترش فرهنگ فرزندآوری و رفع احساس تبعیض و نابرابری برای زنان شاغل نسبت به برقراری پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق أولاد به زنان متاهل شاغل و بازنشسته دستور مقتضی صادر فرمایید».

