کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودروهای مسروقه
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش محسوس سرقت خودروگفت: در جریان اجرای طرح عملیاتی پلیس آگاهی، ۲۵۲ خودروی سرقتی کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار «محمد قنبری» در تشریح این خبر با اشاره به اجرای طرح سراسری کشف خودروهای سرقتی، اظهار داشت: کشف و مقابله با سرقت خودرو یکی از مهمترین اولویتهای پلیس آگاهی است و در همین راستا، طرحهای علیاتی متعددی به صورت مستمر در سراسر کشور اجرا میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از سرقتها در کشور مربوط به اتومبیلها میباشد در اواسط شهریور ماه سال جاری، طرح ویژهای با محوریت کشف خودروها به مدت سه روز در سطح کشور اجرا شد که در در جریان این عملیات، کارآگاهان موفق به کشف ۲۵۲ دستگاه خودروی سرقتی و همچنین ۶۹ دستگاه موتور سیکلت مسروقه شدند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا وی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای طرحهای عملیاتی، این پلیس در سالهای اخیر همکاری نزدیکی با خودروسازان داشته و از طریق تفاهمنامههای مشترک دستورالعملهای امنیتی متعددی به آنها ابلاغ کرده است که این همکاری موجب ارتقاء ایمنی محصولات و کاهش محسوس سرقت خودرو شده است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: هم افزایی پلیس و خودروسازان در حوزه نصب تجهیزات ایمنی و بازنگری در طراحی خودروها، نقش مهمی در پیشگیری از سرقت ایفا کرده و به کاهش پروندههای سرقت خودرو کمک کرده است.
وی تاکید کرد: پلیس آگاهی با بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی و تعامل با دستگاههای مرتبط مصمم است تا با سارقان و باندهای سرقت خودرو برخورد قاطع داشته باشد و با همکاری خودروسازان و مردم، آرامش و امنیت بیشتری را برای جامعه فراهم کند.
به گزارش پلیس، سردار «قنبری» ضمن قدردانی از همکاری مردم، از مالکان خودرو خواست با به کارگیری تجهیزات ایمنی نظیر قفل فرمان، دزدگیرهای پیشرفته و ردیابهای هوشمند و همچنین پرهیز از رها کردن خودرو در مکانهای خلوت و تاریک زمینه سوء استفاده سارقان را کاهش دهند که رعایت این نکات در کنار اقدامات پلیس، نقش مهمی در جلوگیری از سرقت آن و حفظ سرمایههای شهروندان دارد.