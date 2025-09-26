به گزارش ایلنا، آیین تحویل هدایای مردمی به سربازان وطن «اختتامیه کمپین دستمریزاد» با حضور جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و مدیران کشوری و شهری پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴- برگزار شد.

در این مراسم مریم اردبیلی مدیر مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ضمن قدردانی از همدلی مردم در این کمپین اظهار کرد: ما در شهرداری تهران شاهد و تسهیل‌گر این قضیه بودیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه کنشگران مردمی در محلات مشغول نقش آفرینی بودند و ما شاهد بودیم که همه اقشار در طول این زمان به ظاهر محدود یک حماسه شکوهمند را آفریدند.

وی ادامه داد: زمینه خلق تصویری در دنیا فراهم شد که در دل مردم ایران وجود داشت اما فرصت بازنمایی آن پیش نیامده بود و آن یک اتحاد ارزشمند بود. از همان روزهای جنگ زمزمه‌های این کنشگری شروع شد و در هنگامه جنگ فرصت بروز مستقیم آن نبود. اما بعد از آن این جریان قدردانی مردم از نیروهای مسلح ما را واداشت که از این میزان انرژی مثبت و انگیزه‌های خالصانه پرده برداری کنیم. همه این‌ها باعث شکل گیری کمپین دستمریزاد شد.

اردبیلی با تاکید بر اینکه این کمپین نشان می‌دهد که این همدلی مبتنی بر ارزش‌های انسانی است، گفت: هرکس با سلیقه خود چیزهای ارزشمندی درست کرده بود که به خانواده افراد دخیل در جنگ هدیه بدهد. اگر به جزییات این چند هزار هدیه نگاه کنید متوجه خواهید شد که از دریچه قلب افراد برای یک هدف والا تهیه شده است.

رئیس مرکز زنان خاطرنشان کرد: نسل جدید بعد از جنگ، ادبیات گفت‌وگو با سرباز وطن را پیدا کرد که بخشی از مصداق‌های آن در این کمپین قابل مشاهده است. امروز اینجا جمع شدیم که یکبار دیگر شاهد باشیم که این حماسه از جنس باقی است و تا آخر تاریخ از دل مردم ایران و از تاریخ پاک نخواهد شد.

به گزارش شهر، اردبیلی اظهار کرد: جنب و جوشی که در زنان شهر بعد از چندماه از وقوع جنگ برای اینکه این میراث ارزشمند را در شهر نگه‌دارند و قدردان آن باشند، می‌بینیم فوق العاده است. خوشحالم که در این روزهایی که شاید دشمن خیال می‌کند فرصتی برای تهدید علیه ملت ایران دارد یکبار دیگر شاهد هستیم که انسجام درونی ملت ایران که در خانواده‌های این شهر تنیده است مورد خلل واقع نمی‌شود بلکه با هر تهدید به گونه‌ای بهتر از خودش تبدیل می‌شود.

