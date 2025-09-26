هم افزایی وزارت کشور و فرمانداری تهران برای آمادهسازی انتخابات شوراها
نشست هماهنگی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور، فرماندار تهران، معاونان وی و دیگر مسئولان ذیربط برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور شجاعان مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور، خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و معاونین وی برگزار شد، مشکلات حوزه فناوری اطلاعات در دورههای گذشته انتخابات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی چالشهای فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای عملی در ایام انتخابات بود. همچنین آموزش عوامل اجرایی، شهروندان و برگزارکنندگان انتخابات بهعنوان موضوعی مهم مطرح شد و مقرر گردید وزارت کشور فایلهای آموزشی تخصصی در اختیار ذینفعان قرار دهد.
مسائل امنیتی مرتبط با برگزاری انتخابات و ضرورت توجه ویژه مراجع امنیتی به امنیت دستگاهها و سامانهها نیز از دیگر موضوعات مهم جلسه بود. مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور در این نشست با استقبال از پیشنهادات، بر همکاری و رفع مشکلات فنی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، در پایان، بر برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی بیشتر برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات تأکید شد.