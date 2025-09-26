خسروپناه:
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در حال بررسی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی مجدد طرح افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، گفت: این طرح برای بررسی به وزارت آموزش و پرورش ارجاع داده شد و در شورای عالی آموزش و پرورش و مجموعه وزارتخانه به این جمعبندی رسیدند که افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سالگی انجام شود، زیرا این موضوع اثری بر کیفیت ندارد.
خسروپناه افزود: عمدتا مسئولان دانشگاه فرهنگیان مخالفند و اعلام کردند این فاصله سنی به لحاظ تربیتی و آموزشی اثر منفی دارد و دلایل خود را مطرح کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد، موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند ولی هنوز نهایی نشده است که قرار است این موضوع در صحن شورا نیز با حضور رئیس جمهور مطرح و رای گیری نهایی انجام شود.