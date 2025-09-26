افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در حال بررسی است

به گزارش ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، گفت: این طرح برای بررسی به وزارت آموزش و پرورش ارجاع داده شد و در شورای عالی آموزش و پرورش و مجموعه وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیدند که افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سالگی انجام شود، زیرا این موضوع اثری بر کیفیت ندارد.

خسروپناه افزود: عمدتا مسئولان دانشگاه فرهنگیان مخالفند و اعلام کردند این فاصله سنی به لحاظ تربیتی و آموزشی اثر منفی دارد و دلایل خود را مطرح کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد، موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند ولی هنوز نهایی نشده است که قرار است این موضوع در صحن شورا نیز با حضور رئیس جمهور مطرح و رای گیری نهایی انجام شود.

