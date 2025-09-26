به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه اجلاس شهرداران کلان‌شهرهای کشور در همدان، در ویژه‌برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس حضور یافت و در اجتماع شهروندان به سخنرانی پرداخت.

زاکانی با تأکید بر اینکه مخاطب جریان انقلاب دیگر فقط هواداران سنتی نیست، اظهار داشت: امروز کلیت جامعه، از جوانان و نوجوانان تا بانوان و عموم مردم، مخاطب ما هستند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم که حتی کسانی که هم‌لباس ما نبودند، پرچمدار وحدت شدند.

وی همچنین تصریح کرد: ما باید پرچم وحدت و اتحاد مقدس را بلند نگه داریم. اگر جایی هم به ما تعرض شد یا ناجوانمردی کردند، باید گاهی کوتاه بیاییم تا این پرچم همچنان برافراشته بماند. اما هرگز نباید دچار انفعال شویم، چرا که اتحاد مقدس یکی از مهم‌ترین لوازم قدرت درونی ماست.

به گزارش شهر، این مراسم با حضور جمعی از شهروندان همدانی به‌مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

