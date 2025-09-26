اعلام محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی و فشم
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور و محور فشم در روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این محدودیتها با هدف مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: از ساعت ۰۹:۰۰ روز جمعه، تردد خودروهای سواری به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال با محدودیت همراه میشود.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۰:۰۰ همان روز، در محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) تردد خودروها ممنوع خواهد شد. از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه اجرا میشود. این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، محور از پل زنگوله تا مرزنآباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی بهصورت یکطرفه در روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، در مسیرهای رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
سرهنگ محبی همچنین به محدودیتهای ترافیکی در محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، مسیر انتهای محور نقطه پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم مسدود و مدیریت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن توجه به توصیهها و هشدارهای پلیس، سفرهای خود را بهگونهای برنامهریزی کنند که از گرفتار شدن در ساعات اوج ترافیک جلوگیری شود.