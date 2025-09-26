سازمان هواشناسی اعلام کرد:
افزایش دما در غالب مناطق کشور از یکشنبه تا سه شنبه
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (جمعه) با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو از غرب کشور، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده یا گردوخاک رخ میدهد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، اوایل امشب با نفوذ جریانات شمالی به غرب، سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی میشود.
فردا (شنبه) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط مازندران و گلستان و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین ابرناکی و رگبار باران پیش بینی میشود و غرب دریای خزر مواج است.
یکشنبه تا سه شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می شود و فقط در سواحل اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی و گاهی رگبار پراکنده باران رخ می دهد.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی گراد خواهد رسید.