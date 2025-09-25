خبرگزاری کار ایران
بازدید معاون رییس جمهور از نمایشگاه موزه توسعه پایدار شهری شانگهای

بازدید معاون رییس جمهور از نمایشگاه موزه توسعه پایدار شهری شانگهای
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سفر به کشور چین از نمایشگاه موزه توسعه پایدار شهری شانگهای بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، در این بازدید که با هدف بررسی الگوهای موفق توسعه پایدار شهری انجام شد، مسئولین شهرداری شانگهای جزئیات برنامه جامع محیط زیستی این کلان‌شهر را تا سال ۲۰۳۵ تشریح کردند.

از مهمترین محورهای مورد بحث می‌توان به توسعه پارک‌های شهری، طراحی‌های ساخت و‌ ساز با الگوهای ساختمان سبز، ایجاد شهرک‌های هوشمند با رعایت ضوابط محیط زیستی اشاره نمود، به نحوی که در قالب آن فضاهای مسکونی با مصرف بهینه انرژی و آب و با هدف حفظ تعادل اکولوژیک ایجاد شده است.
 
همچنین توسعه المان‌های زیست محیطی شهری شامل ایجاد شبکه پیوسته پارک‌های جنگلی در حومه شهر،  اجرای برنامه جامع بام‌ها و نماهای سبز از دیگر موارد بود. در سامانه پایدار حمل و نقل پایدار نیز برنامه‌های جامع شانگهای شامل توسعه قابل توجه شبکه مترو، طراحی شهرک های جدید با محوریت شهر فشرده برای دسترسی حداکثری و برنامه‌ریزی برای دسترسی کمتر از ۱۵ دقیقه‌ای به کلیه مراکز خدماتی مانند مدارس، بیمارستان‌ها مراکز خرید و محل کار مورد بررسی قرار گرفت.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در این بازدید با اشاره به چالش‌های مشترک محیط زیستی اغلب کلانشهرها، تجربیات شانگهای در تلفیق توسعه شهری با حفظ محیط زیست را الگوی ارزشمندی دانست و بر ضرورت بهره گیری از این تجربیات در برنامه ریزی‌های آینده تاکید کرد.

 

