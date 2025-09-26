در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
کارایی واکسن آنفولانزا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: بهترین زمان برای تزریق واکسن شهریور و مهرماه است، اما در پیک های آنفولانزا تا اواسط زمستان در افراد پرخطر هم میتوان این واکسن را تزریق کرد.
قباد مرادی؛ رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: آنفولانزا بیماری است که معمولاً سالیانه با تغییراتی که در ژنتیک آن ایجاد میشود سویههای جدیدی ایجاد میکند. این بیماری کمی متفاوت از اغلب بیماریهای دیگری است که برای آنها واکسن تولید میشود. به همین دلیل، واکسن آنفولانزا هر سال باید به روز شود.
وی افزود: معمولاً فرایند تهیه واکسن در دنیا برای آنفولانزا از بهار هر سال آغاز میشود و تا اواسط تابستان ادامه دارد. پس از آن، بر اساس تقویم ایرانی در مرداد ماه معمولاً واکسنهای جدید بر اساس مهمترین سویههای موجود در گردش دنیا ساخته میشوند.
به گفته مرادی بهترین زمان برای تزریق واکسن شهریور و مهرماه است، اما در پیکهای آنفولانزا تا اواسط زمستان در افراد پرخطر هم میتوان این واکسن را تزریق کرد. لازم به ذکر است که این واکسن کارایی صددرصدی ندارد و کارایی آن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است.
وی افزود: البته این واکسن به کاهش موارد شدید بیماری کمک میکند. این واکسن بهخصوص برای افرادی که مسن و سالمند هستند و بویژه افراد دارای بیماریهای زمینهای توصیه میشود.
این مقام وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: افراد سالمند و دارای بیماری زمینهای در صورت ابتلا ممکن است دچار تب و علائم آنفولانزا شوند که میتواند بیماری زمینهای آنها را تشدید و خطرناک کند و به همین دلیل، برای این گروهها بهعنوان اندیکاسیون، یعنی ضرورت، توصیه میشود که تجویز شود. همچنین زنان باردار بهدلیل اهمیت سلامت جنین و خود زنان باردار جزو گروههای در اولویت دریافت واکسن هستند.
مرادی در ادامه گفت: بهطور کلی، اگر واکسن آنفولانزا به مقدار کافی برای همه افراد در دسترس باشد، معمولاً در دنیا توصیه میشود که همه افراد بالای شش سال، به شرطی که هیچگونه منع مصرفی نداشته باشند، واکسن را تزریق کنند.
به گفته وی افرادی که بالای ۶۵ سال هستند، افرادی که بیماری زمینهای مانند بیماری قلبی دارند و حالت معمول هم حتی یک درجه تب میتواند وضعیت بیماریهای زمینهای این افراد را تشدید کند، از مهمترین اولویتها برای دریافت واکسن به شمار میآیند.
مرادی افزود: همچنین کادر بهداشتی و درمانی بهدلیل مواجهه مداوم با بیماران، در صورت ابتلا به آنفولانزا، میتوانند به راحتی این بیماری را به دیگران و بیماران منتقل کنند. لذا بهتر است که این گروهها واکسن را دریافت کنند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر یادآور شد: سایر گروهها نیز در صورتی که واکسن در دسترس باشد و دلایل علمی برای منع مصرف آن وجود نداشته باشد، میتوانند از واکسن استفاده کنند. در مورد پیشبینی اپیدمی آنفولانزا، معمولاً پیشبینی دقیق دشوار است اما در کشور ما معمولا در شش ماهه دوم سال و ابتدای سال بعد دو پیک دارد. آنفولانزا بهطور کلی دارای دو نوع اصلی A و B است که در انسان بیماری ایجاد میکند. اما به طور کلی پیش بینی پیکها همیشه باعدم قطعیت همراه است.
به گفته وی آنفولانزا زیرگونههای مختلفی دارد و پیشبینی دقیق اینکه کدام زیرگونه در یک فصل خاص شیوع پیدا خواهد کرد، معمولاً دشوار است. بهطور کلی، آنفولانزا معمولاً در فصول زمستان و در زمانهای خاصی مانند عید با دو پیک شیوع مواجه میشود.
مرادی با بیان اینکه برای تشخیص تفاوت بین علائم آنفولانزا و کرونا، معمولاً چند نشانه خاص وجود دارد، افزود: علائم آنفولانزا بیشتر شامل بدن درد، درد مفاصل، تب، سرفه و آبریزش بینی است. کوفتگی بدن یکی از علائم رایج آنفولانزا به شمار میآید. در مقابل، در بیماری کرونا، علائم مانند تنگی نفس و سرفه بیشتر بارز هستند و معمولاً این علائم از نظر بالینی نسبت به آنفولانزا شدیدتر هستند. تشخیص نهایی معمولاً با استفاده از آزمایشهای تشخیصی ممکن است و برای افرادی که علاقمند به تشخیص دقیق هستند، آزمایشهای PCR یا آنتیژن میتواند کمککننده باشد.