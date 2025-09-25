معاون بهداشت وزارت بهداشت:
بهداشت محیط، سنگ بنای سلامت جامعه است
دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت نکوداشت روز جهانی بهداشت محیط (سال 1404)، در نامهای به روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور بر رویکردهای علمی و مشارکتی جهت مقابله با آلودگی هوا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، پیام ابلاغی دکتر رئیسی به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط، خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور به شرح زیر است:
روز جهانی بهداشت محیط مقارن با ۴ مهرماه خورشیدی (۲۶ سپتامبر میلادی)، فرصتی مغتنم برای تأمل در اهمیت محیط زیست سالم و نقش حیاتی آن در تأمین سلامت و رفاه انسانهاست. شعار امسال فدراسیون بینالمللی بهداشت محیط با عنوان "هوای پاک، مردم سالم"، بیانگر پیوند ناگسستنی بین کیفیت هوا و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آحاد مردم است.
در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از چالشهای جدی سلامت در کلانشهرها و مناطق صنعتی کشور تبدیل شده و سهم مهمی از مرگهای زودرس و بار بیماریها به آلودگی هوا منتسب گردیده است، اتخاذ رویکردهای علمی، بین بخشی و مشارکتمحور در راستای کاهش انتشار آلایندههای هوا، کاهش میزان مواجهه افراد با آلایندهها و توسعه انرژیهای پاک، ضرورتی انکارناپذیر میباشد.
اینجانب ضمن تبریک این روز ارزشمند، از زحمات بیوقفه و دلسوزانه مدیران، کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در سطوح ستادی و محیطی کشور که با تلاش شبانهروزی و احساس مسئولیت بالا، حافظان بیادعای سلامت جامعه هستند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری مینمایم.
امید است که در پرتو الطاف حضرت پروردگار، با تداوم این مسیر خطیر و بهرهگیری از فناوریهای نوین و حمایت همهجانبه رؤسای محترم و معاونین محترم بهداشت دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی کشور و همراه نمودن دستگاههای اجرایی و آحاد جامعه، بتوانیم شاهد ارتقای بیش از پیش وضعیت بهداشت محیط کشور باشیم.
به گزارش وبدا، رئیسی در ادامهی نامه تاکید کرد: در این راستا انتظار میرود با جلب مشارکت همهجانبه دستگاهها، سازمانها و ذینفعان مختلف به منظور بزرگداشت و پاسداشت این روز مهم، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
آگاهیرسانی شعار روز جهانی بهداشت محیط به کلیه ذینفعان از طریق رسانهها و شبکههای مجازی و برگزاری مراسم نکوداشت با حضور مسئولین و ذینفعان مربوطه و تقدیر مادی و معنوی از مدیران، کارشناسان و بازرسانی که سهم قابل توجهی در بهبود وضعیت بهداشت محیط منطقه/حیطه تحت تصدی خود داشتهاند.
با احترام دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی