نامزدی ایران برای برگزاری اجلاس ساکام

به گزارش ایلنا، سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان که به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در این نشست حضور داشت، اعلام کرد: از میان چهارده کشور عضو ساکام تعداد ۴ کشور ایران، سریلانکا، قزاقستان و کامبوج متقاضی برگزاری نشست های سالانه ساکام شدند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست سمنان گفت: این شبکه ۵۶ ذخیره گاه زیست کره دارد و کشورهای هند، ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، نپال، مالدیو، سریلانکا و ... در این شبکه عضو هستند.



به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، به درخواست نمایندگان اعزامی در این اجلاس از دکتر بنو بوئِر؛ رئیس این شبکه، کاندیداتوری کشورمان به عنوان یکی از چهار کشور نامزد برای سال آتی پذیرفته شد.

