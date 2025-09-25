معاون سازمان فنی حرفهای کشور خبر داد:
آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال
معاون آموزش فنی حرفهای کشور با تاکید بر لزوم متناسب بودن آموزشهای مهارتی با بازار کار، گفت: در برنامه هفتم توسعه بر آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید شده است که شامل هوش مصنوعی، رایانش، اینترنت اشیا و ۱۶ رشته در زیر مجموعه است.
به گزارش ایلنا، سید جمیل احمدی روز (پنجشنبه سوم مهر) در حاشیه بازدید از هنرستانهای غرب مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از رویکردهای سازمان فنی حرفهای کشور ارائه آموزشهای مهارتی متناسب با بازار کار، است، اظهار کرد: این رویکرد با همکاری و مشارکت همه ذینفعان مهیا میشود.
وی با اشاره به طرحی بهنام طرح همنوا با مشارکت وزارت آموزش و پرورش، افزود: طرح همنوا یعنی هنرستان مرکز آموزش فنی و حرفهای و نوآوری باشد که در این طرح ظرفیت بیش از ۶۵۰ مرکز آموزش فنی حرفهای در اختیار هنرستانها قرار گرفت تا دانش آموزان هنرستانی برای دورههای مهارتی و دورههای عملی بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار این ظرفیت بهطور کامل در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت، گفت: پیشبینی ما برای امسال این است که ۱۰۰ هزار دانش آموز بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون سازمان فنی حرفهای کشور به صدور مجوز برای هنرستانهای وابسته به آموزش فنی حرفهای اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ۱۵ هنرستان کد دریافت کردند و ۲۵ هنرستان نیز درخواست کد دادند تا بعنوان هنرستان وابسته در کنار آموزش و پرورش فعالیت داشته باشند.
احمدی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقی که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم درخواست ۵۳۰ آموزشگاه آزاد فنی حرفهای را ارسال کردیم که بعنوان هنرستان غیر دولتی فعالیت خواهند داشت که با این اقدام به ظرفیت مهارت آموزی و آموزشهای فنی حرفهای اضافه خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در برنامه توسعه هفتم باید آموزشهای فنی حرفهای به ۵۰ درصد برسد، افزود: در حال حاضر این ظرفیت ۴۰ درصد است.
این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد آموزشهای مهارتی باید متناسب با بازار کار باشد یکی از بحثهای اصلی که در قانون برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده است آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال است که شامل هوش مصنوعی، رایانش، اینترنت اشیا و ۱۶ رشته در زیر مجموعه قرار میگیرد که اینکار در سازمان فنی حرفهای آغاز شده است.
احمدی از تجهیز ۲۲ کارگاه در ۲۲ استان خبر داد و گفت: استانداردها و سرفصلهای آموزشی برای این ۲۲ کارگاه تعریف شده است.
وی یادآور شد: با توجه به اهمیت انرژی در کشور با همکاری ساتبا (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهرهوری از انرژی برق) در حال تجهیز ۵۰ کارگاه انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی هستیم که بزودی این کارگاهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای سازمان فنی حرفهای علاوه بر کیفیت بخشی به آموزشهای فنی حرفهای، متناسب سازی این آموزشها با نیاز بازار کار و نیاز جامعه است.