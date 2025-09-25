سخنگوی پلیس خبر داد:
کشف بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز
سخنگوی فراجا گفت: پلیس همصدا و همگام با صنعت برق کشور در ۶ ماه نخست امسال(اول فروردین تا ۲۵ شهریور)، بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را از چرخه فعالیتهای زیرزمینی حذف کرده است.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی با ارایه گزارشی از اقدامات ۶ ماهه پلیس در کمک به زنجیره تأمین امنیت برق کشور و مقابله با تجارت سیاهِ ماینر، افزود: این اقدام به معنایِ پایداریِ بیشتر در زنجیره تأمین انرژی و دسترسی عموم جامعه به برق است.
وی تصریح کرد: این حجم از دستگاههای ماینرِ کشف شده بیش از ۱۶۷۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو از چرخه استفاده غیرقانونی و ضربه به تأمین امنیت انرژی کشور خارج شدهاند.