کشف بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی با ارایه گزارشی از اقدامات ۶ ماهه پلیس در کمک به زنجیره تأمین امنیت برق کشور و مقابله با تجارت سیاهِ ماینر، افزود: این اقدام به معنایِ پایداریِ بیشتر در زنجیره تأمین انرژی و دسترسی عموم جامعه به برق است.

وی تصریح کرد: این حجم از دستگاه‌های ماینرِ کشف شده بیش از ۱۶۷۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو از چرخه استفاده غیرقانونی و ضربه به تأمین امنیت انرژی کشور خارج شده‌اند.

