خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی پلیس خبر داد:

کشف بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز

کشف بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز
سخنگوی فراجا گفت: پلیس هم‌صدا و همگام با صنعت برق کشور در ۶ ماه نخست امسال(اول فروردین تا ۲۵ شهریور)، بیش از ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را از چرخه فعالیت‌های زیرزمینی حذف کرده است.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس،  سردار سعید منتظرالمهدی با ارایه گزارشی از اقدامات ۶ ماهه پلیس در کمک به زنجیره تأمین امنیت برق کشور و مقابله با تجارت سیاهِ ماینر، افزود: این اقدام به معنایِ پایداریِ بیشتر در زنجیره تأمین انرژی و دسترسی عموم جامعه به برق است.

وی تصریح کرد: این حجم از دستگاه‌های ماینرِ کشف شده بیش از ۱۶۷۰ میلیارد تومان ارزش ریالی داشته که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو از چرخه استفاده غیرقانونی و ضربه به تأمین امنیت انرژی کشور خارج شده‌اند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
