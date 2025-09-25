کشف محموله لوازم صوتی قاچاق در تهران
رییس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف بیش از سه هزار قلم انواع لوازم صوتی قاچاق خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس پایتخت، سردار مهدی افشاری روز پنجشنبه اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی، مامورین پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.
وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده واوان تخلیه و دپو شده که آنها را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می کنند.
سردار افشاری ادامه داد: مامورین محل موصوف را بازرسی کرده و مشخص شد که محل، انبار کالاهای بازرگانی بوده که در سامانه گمرک ثبت نشده اند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اضافه کرد: همچنین تعدادی لوازم صوتی در محل دپو کشف که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته بوده و مطابقتی با کالاهای مکشوفه ندارد و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کالاها شامل تعداد ۳ هزار و ۷۷ عدد اسپیکر از برندهای میرندا، مای کرون و... بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.
سردار افشاری بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرده اند، یادآور شد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.