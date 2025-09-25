کشف محموله لوازم صوتی قاچاق در تهران

به گزارش ایلنا از پلیس پایتخت، سردار مهدی افشاری روز پنجشنبه اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی، مامورین پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده واوان تخلیه و دپو شده که آن‌ها را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می کنند.

سردار افشاری ادامه داد: مامورین محل موصوف را بازرسی کرده و مشخص شد که محل، انبار کالاهای بازرگانی بوده که در سامانه گمرک ثبت نشده اند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اضافه کرد: همچنین تعدادی لوازم صوتی در محل دپو کشف که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته بوده و مطابقتی با کالاهای مکشوفه ندارد و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کالاها شامل تعداد ۳ هزار و ۷۷ عدد اسپیکر از برندهای میرندا، مای کرون و... بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرده اند، یادآور شد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

