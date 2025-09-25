خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف محموله لوازم صوتی قاچاق در تهران

کشف محموله لوازم صوتی قاچاق در تهران
کد خبر : 1691310
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف بیش از سه هزار قلم انواع لوازم صوتی قاچاق خبر داد.

به گزارش  ایلنا   از پلیس پایتخت، سردار مهدی افشاری روز پنجشنبه اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی، مامورین پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده واوان تخلیه و دپو شده که آن‌ها را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می کنند.

سردار افشاری ادامه داد: مامورین محل موصوف را بازرسی کرده و مشخص شد که محل، انبار کالاهای بازرگانی بوده که در سامانه گمرک ثبت نشده اند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اضافه کرد: همچنین تعدادی لوازم صوتی در محل دپو کشف که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته بوده و مطابقتی با کالاهای مکشوفه ندارد و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کالاها شامل تعداد ۳ هزار و ۷۷ عدد اسپیکر از برندهای میرندا، مای کرون و... بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۷.۵ میلیارد تومان اعلام کرده اند، یادآور شد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی