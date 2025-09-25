پیام تبریک رئیس پلیس پایتخت به مناسبت روز سرباز

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، متن پیام سردار محمدیان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سربازان عزیز این مرز و بوم، فرزندان دلیر ایران اسلامی، روز سرباز فرصتی است برای پاسداشت جوانمردانی که با ایمان، غیرت و ایستادگی خویش، سنگرهای امنیت و آرامش کشور را پاسداری می کنند. شما سربازان، بازوان توانمند ملت و یاران صدیق فرماندهان در راه پاسداری از عزت و استقلال میهن هستید.

بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در جامعه مشاهده می کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت خطیر پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می کشید.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قدردان تلاش های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای هرجوان، مدرسه ای از خودسازی، صبوری و عشق به میهن است. شما با ایستادگی و وفاداری تان، معنای حقیقی واژه سرباز را زنده نگه داشته اید.

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی سربازان غیور و خانواده های محترم آنان، از درگاه خداوند متعال برای شما، صحت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

انتهای پیام/