خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک رئیس پلیس پایتخت به مناسبت روز سرباز

پیام تبریک رئیس پلیس پایتخت به مناسبت روز سرباز
کد خبر : 1691303
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس پایتخت با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان دلیر و فرزندان جان برکف ایران اسلامی که در تامین امنیت شهروندان دوش به دوش همکاران و فرماندهان خود تلاش می کنند، تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، متن پیام سردار محمدیان به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

سربازان عزیز این مرز و بوم، فرزندان دلیر ایران اسلامی، روز سرباز فرصتی است برای پاسداشت جوانمردانی که با ایمان، غیرت و ایستادگی خویش، سنگرهای امنیت و آرامش کشور را پاسداری می کنند. شما سربازان، بازوان توانمند ملت و یاران صدیق فرماندهان در راه پاسداری از عزت و استقلال میهن هستید. 

بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در جامعه مشاهده می کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت خطیر پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می کشید. 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قدردان تلاش های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای هرجوان، مدرسه ای از خودسازی، صبوری و عشق به میهن است. شما با ایستادگی و وفاداری تان، معنای حقیقی واژه سرباز را زنده نگه داشته اید. 

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی سربازان غیور و خانواده های محترم آنان، از درگاه خداوند متعال برای شما، صحت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت دارم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی