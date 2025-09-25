خبرگزاری کار ایران
پاسخگویی مسئولان وزارت بهداشت به کارکنان نظام سلامت
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: مسئولان وزارت بهداشت طرح پاسخگویی مستقیم به کارکنان نظام سلامت را اجرا کردند و ۶۲۸ تماس در بیست‌وششمین جلسه «چهارشنبه‌های پاسخگویی» دریافت شد.

به گزارش ایلنا   از وبدا، «چهارشنبه‌های پاسخگویی» روز گذشته دوم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و  ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد برگزار شد.

در این جلسه، کارکنان نظام سلامت با ثبت و پیگیری دغدغه‌ها، مسائل و درخواست‌های خود از طریق سامانه ارتباطی، ۶۲۸ تماس برقرار کردند که از این میان به ۴۵۹ تماس پاسخ داده شد.

سایر درخواست‌ها نیز برای بررسی‌های تکمیلی به واحدهای مربوطه ارجاع داده شد.

«چهارشنبه‌های پاسخگویی» فرصتی است برای تعامل مستقیم کارکنان حوزه سلامت با مسئولان وزارت بهداشت تا مسائل مختلف به صورت شفاف و بی‌واسطه مورد بررسی قرار گیرد.

 موهبتی در این نشست بر تداوم این رویکرد تعاملی و ضرورت پاسخگویی به‌هنگام و شفاف تأکید کرد و از مجموعه مدیران خواست با دقت و سرعت بیشتری در مسیر رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات همکاران گام بردارند.

 

