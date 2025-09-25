پاسخگویی مسئولان وزارت بهداشت به کارکنان نظام سلامت

به گزارش ایلنا از وبدا، «چهارشنبه‌های پاسخگویی» روز گذشته دوم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد برگزار شد.

در این جلسه، کارکنان نظام سلامت با ثبت و پیگیری دغدغه‌ها، مسائل و درخواست‌های خود از طریق سامانه ارتباطی، ۶۲۸ تماس برقرار کردند که از این میان به ۴۵۹ تماس پاسخ داده شد.

سایر درخواست‌ها نیز برای بررسی‌های تکمیلی به واحدهای مربوطه ارجاع داده شد.

«چهارشنبه‌های پاسخگویی» فرصتی است برای تعامل مستقیم کارکنان حوزه سلامت با مسئولان وزارت بهداشت تا مسائل مختلف به صورت شفاف و بی‌واسطه مورد بررسی قرار گیرد.

موهبتی در این نشست بر تداوم این رویکرد تعاملی و ضرورت پاسخگویی به‌هنگام و شفاف تأکید کرد و از مجموعه مدیران خواست با دقت و سرعت بیشتری در مسیر رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات همکاران گام بردارند.

