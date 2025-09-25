همراهی رئیس پلیس راهور با فرزند شهید ضیاءالدینی برای رفتن به مدرسه
رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در منزل شهید ضیاءالدینی، فرزند این شهید حادثه تروریستی کرمان را در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا مدرسه همراهی کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، در اقدامی نمادین و قابل توجه، به منزل شهید ضیاءالدینی، از شهدای پلیس راهنمایی و رانندگی در حادثه تروریستی کرمان، رفت و فرزند دختر این شهید را تا مدرسه همراهی کرد.
در این دیدار، سردار حسینی ضمن ادای احترام به مقام والای ایثارگران و خانوادههای معزز آنان، آغاز سال تحصیلی را به فرزند شهید تبریک گفت و تأکید کرد: فرزندان شهدا سرمایههای ارزشمند کشور هستند و پلیس راهور خود را موظف میداند در کنار این عزیزان حضور داشته باشد.
وی در ادامه، هنگام همراهی فرزند شهید در مدرسه شاهد حضرت فاطمه زهرا افزود: شهدا با ایثار و جانفشانی خود امنیت امروز ما را رقم زدند و فرزندان آنان باید بدانند که هیچگاه در مسیر زندگی تنها نخواهند بود. پلیس در کنار آنان حضور دارد تا با آرامش خاطر مسیر تحصیل و پیشرفت خود را ادامه دهند.