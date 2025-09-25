وقوع ۷۳۳ حادثه در یک هفته؛ ارائه خدمات امدادی به ۹۷۹ نفر
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، از انجام ۷۳۳ عملیات امدادی و ارائه خدمات به ۹۷۹ نفر از هموطنان در حوادث هفته گذشته توسط امدادگران این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایلنا محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اعلام گزارش عملکرد عملیات امداد و نجات در بازه زمانی هفته گذشته اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۷۳۳ حادثه در سامانههای شبکه امداد و نجات کشور ثبت شده است که بر اساس آن ۹۷۹ نفر از خدمات امدادی جمعیت بهرهمند شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل، ۲۲۹ نفر بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان و ۵۶ نفر نیز در عملیاتهای نجات فنی رهاسازی شدند. همچنین ۲۵ نفر جانباخته از حوادث مختلف رهاسازی، ۲۶ نفر در قالب اسکان اضطراری اسکان داده شدند و ۲۸ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. در همین بازه زمانی ۱۶۲ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۶ نفر گرفتار در برف و سیلاب نیز (به همراه یک خودرو) نجات یافتند.
کبادی بیشترین تعداد حوادث را مربوط به استانهای مازندران با ۹۸ حادثه، اصفهان با ۷۸ حادثه و گلستان با ۴۹ حادثه اعلام کرد و افزود: بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی در استانهای اصفهان با ۵۳ نفر، گلستان با ۴۵ نفر و مازندران با ۳۸ نفر گزارش شده است. همچنین بیشترین درمان سرپایی مربوط به استان مازندران با ۱۳۱ نفر، تهران با ۴۷ نفر و اصفهان با ۱۴ نفر بوده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در حوزه رهاسازی مصدومان و فوتیها، بیشترین آمار در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان و سیستان و بلوچستان هر کدام با ۷ نفر و پس از آن استان کرمان با ۵ نفر ثبت شده است.
وی در ادامه به حوادث ترافیکی اشاره کرد و گفت: طی هفته گذشته، ۴۳۸ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری کشور به ثبت رسیده است که منجر به انتقال ۳۳۰ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۸ مصدوم در محل شده است. بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای اصفهان با ۴۸ حادثه، گلستان با ۳۸ حادثه و خراسان شمالی با ۲۵ حادثه رخ داده است. همچنین استانهای گلستان با ۴۰ نفر، اصفهان با ۳۴ نفر و سمنان با ۲۸ نفر بیشترین مصدومان انتقالی ناشی از این حوادث را داشتهاند.
محمدحسین کبادی با اشاره به حوادث جوی اقلیمی نیز گفت: ۲۴ مورد حادثه جوی اقلیمی در کشور به وقوع پیوست که در جریان آن ۱۹۴ نفر دچار حادثه شدند و به ۸۵ نفر خدمات امدادی ارائه شد. بیشترین این حوادث در استانهای آذربایجان شرقی با ۵ مورد و اردبیل و ایلام هر کدام با ۳ مورد بوده است.
به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیشترین حادثهدیدگان در حوادث جوی اقلیمی در استان آذربایجان شرقی با ۱۳۶ نفر، گیلان و اردبیل هرکدام با ۲۹ نفر گزارش شده است.