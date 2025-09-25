وقوع ۷۳۳ حادثه در یک هفته؛ ارائه خدمات امدادی به ۹۷۹ نفر

به گزارش ایلنا محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام گزارش عملکرد عملیات امداد و نجات در بازه زمانی هفته گذشته اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۷۳۳ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور ثبت شده است که بر اساس آن ۹۷۹ نفر از خدمات امدادی جمعیت بهره‌مند شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل، ۲۲۹ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان و ۵۶ نفر نیز در عملیات‌های نجات فنی رهاسازی شدند. همچنین ۲۵ نفر جان‌باخته از حوادث مختلف رهاسازی، ۲۶ نفر در قالب اسکان اضطراری اسکان داده شدند و ۲۸ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. در همین بازه زمانی ۱۶۲ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۶ نفر گرفتار در برف و سیلاب نیز (به همراه یک خودرو) نجات یافتند.

کبادی بیشترین تعداد حوادث را مربوط به استان‌های مازندران با ۹۸ حادثه، اصفهان با ۷۸ حادثه و گلستان با ۴۹ حادثه اعلام کرد و افزود: بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی در استان‌های اصفهان با ۵۳ نفر، گلستان با ۴۵ نفر و مازندران با ۳۸ نفر گزارش شده است. همچنین بیشترین درمان سرپایی مربوط به استان مازندران با ۱۳۱ نفر، تهران با ۴۷ نفر و اصفهان با ۱۴ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در حوزه رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها، بیشترین آمار در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان و سیستان و بلوچستان هر کدام با ۷ نفر و پس از آن استان کرمان با ۵ نفر ثبت شده است.

وی در ادامه به حوادث ترافیکی اشاره کرد و گفت: طی هفته گذشته، ۴۳۸ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور به ثبت رسیده است که منجر به انتقال ۳۳۰ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۸ مصدوم در محل شده است. بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان با ۴۸ حادثه، گلستان با ۳۸ حادثه و خراسان شمالی با ۲۵ حادثه رخ داده است. همچنین استان‌های گلستان با ۴۰ نفر، اصفهان با ۳۴ نفر و سمنان با ۲۸ نفر بیشترین مصدومان انتقالی ناشی از این حوادث را داشته‌اند.

محمدحسین کبادی با اشاره به حوادث جوی اقلیمی نیز گفت: ۲۴ مورد حادثه جوی اقلیمی در کشور به وقوع پیوست که در جریان آن ۱۹۴ نفر دچار حادثه شدند و به ۸۵ نفر خدمات امدادی ارائه شد. بیشترین این حوادث در استان‌های آذربایجان شرقی با ۵ مورد و اردبیل و ایلام هر کدام با ۳ مورد بوده است.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیشترین حادثه‌دیدگان در حوادث جوی اقلیمی در استان آذربایجان شرقی با ۱۳۶ نفر، گیلان و اردبیل هرکدام با ۲۹ نفر گزارش شده است.

