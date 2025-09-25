خبرگزاری کار ایران
تعداد پروازهای مربوط به انتقال زائران عمره افزایش پیدا کرد

تعداد پروازهای مربوط به انتقال زائران عمره افزایش پیدا کرد
کد خبر : 1691265
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای مهرماه تعداد پروازهای مربوط به انتقال زائران عمره افزایش پیدا کرد و روزانه ۴پرواز از کشورمان به سرزمین وحی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا ، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تعداد پروازهای هوایی عمره مفرده که در آغاز این دوره با ۲ پرواز در روز صورت می‌گرفت و زائران از ۷ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی می‌شدند به ۴ پرواز افزایش پیدا کرد و ۱۰ ایستگاه پروازی نیز به چرخه اعزام‌ها اضافه شد.

با احتساب افزایش ایستگاههای پروازی و تعداد پروازها، روزانه یک هزار نفر به عربستان انتقال می‌یابند و این روند با فراهم شدن شرایط افزایش خواهد یافت.

حوزه حمل و نقل هوایی در عملیات عمره از اهمیت بالایی برخوردار است و نزدیک به نیمی از هزینه سفر را به خود اختصاص می‌دهد.

در برنامه‌ریزی‌ها تمامی پروازهای زائران ایرانی عمره مفرده در حال حاضر با ایرلاین داخلی انجام می‌گیرد و تاکنون روند عادی خود را طی می‌نماید و مشکل خاصی در چرخه جابجایی زائران وجود نداشته است.

در بازنگری فرایندهای عمره سال گذشته و به منظور کسب رضایت بیشتر هموطنان در عمره سال جاری انتقال زائران به هر دو فرودگاه جده و مدینه است که این روند در سال گذشته فقط به جده صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیمی از زائران مدینه قبل و نیمی دیگر مدینه بعد به شمار می‌روند و تمامی زائرانی که به جده اعزام می‌شوند از مدینه به کشور باز می‌گردند و تمامی زائران ایرانی که به مدینه رهسپار می‌گردند از جده به کشور باز خواهند گشت.

گفتنی است در عملیات عمره سال جاری جهت تشرف دویست هزار نفر برنامه‌ریزی شده است و در حال انجام است و متقاضیان دارنده فیش عمره در کلیه استان‌ها به تناسب ظرفیت اختصاصی می‌توانند به پنجره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس may.haj.ir مراجعه و ثبت نام و به سرزمین وحی مشرف شوند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
