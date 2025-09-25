خبرگزاری کار ایران
مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل هشدار داد:

بازار مکمل در باشگاه‌ها و عطاری‌ها بدون نظارت است

مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: مشکل اصلی در بازار مکمل مربوط به باشگاه‌ها و عطاری‌ها است.

به گزارش ایلنا،  شهرام شعیبی در ارتباط با عرضه مکمل‌ها در نشست هم‌اندیشی اصحاب صنعت دارو اظهار کرد: عرضه محصولات در این مکان‌ها کنترل نشده و تحت نظارت ارگان خاصی نیست.

وی درباره چالش‌ کنترل مکمل‌ها توضیح داد: در باشگاه‌ها، جوانان تحت تأثیر مربی‌ها قرار می‌گیرند و کنترل بازار مکمل سخت می‌شود.

مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه‌ها به طور کامل تحت کنترل هستند و در مورد داروهای سنتی، همان سخت‌گیری‌ها اعمال می‌شود، اما برخی محصولات خارج از چرخه قابل نظارت نیستند و مکمل‌های قاچاق نیز در مناطق آزاد مشکل‌ساز هستند.

