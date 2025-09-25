رتبه زیر ۳۰۰۰ برای ۱۸۹ دانش آموز کنکوری در مناطق کم برخوردار

به گزارش ایلنا، سید امیرحسین مدنی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی دانش‌آموزان متوسطه دوم در مناطق کم‌برخوردار توسط قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت اظهار کرد: فراهم آوردن شرایط موفقیت در آزمون ورود به دانشگاه‌های کشور برای تمامی دانش‌آموزان، فارغ از موقعیت جغرافیایی و اقتصادی آنها ضروری است.

وی کمبود امکانات آموزشی در مدارس مناطق کم‌برخوردار و اهمیت حیاتی کنکور برای آینده دانش‌آموزان و کشور را از دلایل اصلی اجرای این پروژه عنوان کرد و در خصوص اهداف اجرای طرح گفت: طرح توانمندسازی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار با هدف بسترسازی، آموزش و فراهم آوردن امکانات ویژه برای افزایش قبولی‌ها و رشد تراز در آزمون سراسری دانشگاه‌ها پیگیری می‌شود و نگاه ما در این طرح، الگوسازی، تقویت شبکه مشاوران و مدارس و در نهایت پایدارسازی خدمت اجرایی است تا اطمینان حاصل شود که دانش‌آموزان این مناطق نیز از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اجرای الگوی این طرح در سال گذشته، افزود: طرح توانمندسازی دانش آموزان متوسطه دوم سال گذشته در ۶۳ مدرسه شبانه‌روزی کشور به صورت الگو برنامه‌ریزی و اجرا شد و مخاطبین این طرح، ۳۶۴۸ نفر از دانش‌آموزان پایه دوازدهم در مناطق محروم و کم‌برخوردار بودند.

مدنی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این طرح بیان کرد: قرارگاه عدالت آموزشی در این طرح اقداماتی نظیر برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز در مدارس، ایجاد پایگاه مطالعاتی در مدارس شبانه روزی و خوابگاه‌ها، توزیع کتب کمک آموزشی در مدارس شبانه روزی و منتخب، ارائه محتوای درسی به دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم، ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره تحصیلی به دانش‌آموزان پایه دوازدهم در رشته‌های نظری و ایجاد شبکه‌ای از مشاوران و پشتیبانان آموزش‌دیده با استفاده از ظرفیت‌های مردمی را به اجرا درآورد.

وی با اشاره به نتایج این طرح خاطرنشان کرد: از میان مدارس و دانش آموزان تحت پوشش قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت در سال تحصیلی گذشته، ۲ نفر موفق به کسب رتبه زیر ۱۰، ۶ نفر زیر ۱۰۰، ۴۹ نفر زیر ۵۰۰، ۹۰ نفر زیر هزار و ۱۸۹ دانش آموز موفق به کسب رتبه زیر ۳ هزار شدند و ۲۶۵ نفر نیز توانستند در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند که این نتایج نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام شده در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق هدف است.

انتهای پیام/