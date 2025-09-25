چالش تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور

به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی، در نشست آشنایی با آیین‌نامه جدید شورای بررسی و تدوین درباره تجویز داروهای خارج از فهرست اظهار کرد: تجویز داروهای خارج از فهرست از گذشته جرم بوده و به تازگی مطرح شدن این موضوع ناشی از بازپرداخت به قوانین موجود است.

وی گفت: پایبندی به فرمولاسیون ملی نظام سلامت، تضمین دسترسی منصفانه بیماران به داروهای ایمن و مؤثر و بهبود کارایی نظام سلامت از طریق تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری را ممکن می‌کند.

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران توضیح داد: ارزیابی‌های ایمنی، اثربخشی و هزینه‌اثربخشی داروها باعث شفافیت تصمیم‌گیری‌ها در نظام دارویی کشور می‌شود.

