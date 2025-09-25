خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:

خدمات غیرحضوری در تامین من به ۵۹ خدمت افزایش یافت

خدمات غیرحضوری در تامین من به ۵۹ خدمت افزایش یافت
کد خبر : 1691220
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: ۵ خدمت جدید ویژه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به فهرست خدمات قابل ارائه در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» افزوده شد و با این حساب مجموع خدمات غیرحضوری در تأمین من به ۵۹ خدمت افزایش یافت.

به گزارش ایلنا   از سازمان تأمین اجتماعی، سرویس مشاهده جواب آزمایش، سرویس اعلام حادثه، سرویس پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، سرویس دریافت گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی و اضافه شدن بخش علت عدم استحقاق درمان در بخش نسخه الکترونیک، خدمات جدیدی هستند که در به‌روزرسانی جدید به خدمات برنامه کاربردی تلفن همراه «تأمین من» اضافه شده‌اند.

با ارائه این خدمات پنج گانه، در مجموع ۵۹ خدمت غیرحضوری از طریق این برنامه کاربردی در اختیار کاربران قرار گرفته است.

برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» از فروشگاه‌های مجازی (مانند بازار و مایکت) و نیز از سایت سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق آدرس https://my.tamin.ir/page/app به صورت رایگان قابل دانلود و استفاده است.

این برنامه قابل نصب روی گوشی تلفن همراه است و تمامی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان می‌توانند از طریق این برنامه، از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی