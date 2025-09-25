خدمات غیرحضوری در تامین من به ۵۹ خدمت افزایش یافت

به گزارش ایلنا از سازمان تأمین اجتماعی، سرویس مشاهده جواب آزمایش، سرویس اعلام حادثه، سرویس پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، سرویس دریافت گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی و اضافه شدن بخش علت عدم استحقاق درمان در بخش نسخه الکترونیک، خدمات جدیدی هستند که در به‌روزرسانی جدید به خدمات برنامه کاربردی تلفن همراه «تأمین من» اضافه شده‌اند.

با ارائه این خدمات پنج گانه، در مجموع ۵۹ خدمت غیرحضوری از طریق این برنامه کاربردی در اختیار کاربران قرار گرفته است.

برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» از فروشگاه‌های مجازی (مانند بازار و مایکت) و نیز از سایت سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق آدرس https://my.tamin.ir/page/app به صورت رایگان قابل دانلود و استفاده است.

این برنامه قابل نصب روی گوشی تلفن همراه است و تمامی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان می‌توانند از طریق این برنامه، از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.

