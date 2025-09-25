امروز آخرین مهلت ثبت نام در دورههای کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی
مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره های مهندسی فناوری، کارشناسی حرفهای، کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ امروز پایان می یابد.
به گزارش ایلنا، ثبت نام متقاضیان در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۴ از سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز شده است و پس از انتشار یک اصلاحیه و تمدید فرصت، امروز پنجشنبه ۳ مهرماه پایان میپذیرد.
متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم زمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است.