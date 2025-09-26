در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش طلاقهراسی؛ هر ازدواجی که با چانهزنی شروع شود به جدایی ختم میشود
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: سختگیری خانوادهها و تعیین مهریههای بالا در راستای طلاق هراسی اتفاق میافتد.
شهلا کاظمی پور، جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره کاهش آمار طلاق در کشور گفت: موضوع ازدواج و طلاق واقعیتهایی است که در هر جامعهای رخ میدهد و نوسانات آن نیز تابع ساختار سنی و ساختار جمعیتی است. بیان این که «وا مصیبتها، ازدواج کم شده و طلاق زیاد شده» هر دو اشتباه است.
وی افزود: در مورد آمار طلاق نیز باید توجه داشت که وقتی آمار افزایش مییابد، برخی نگران میشوند که چرا طلاق زیاد شده است، در حالی که این قضاوت درست نیست. باید طلاقهای اتفاق افتاده در هر جامعه را نسبت به جمعیت در معرض حساب کنیم.
این جامعهشناس خاطر نشان کرد: محاسبات نشان میدهد که جمعیت در معرض طلاق شامل زنان متاهل است. زنان متاهل در سال ۸۵، ۱۶ میلیون نفر بودند که در سال ۹۰ به ۲۰ میلیون نفر و در سال ۹۵ به ۲۲ میلیون نفر رسیدند و اکنون این تعداد بالای ۲۴ میلیون نفر است. بنابراین، وقتی که تعداد زنان متاهل افزایش مییابد، به طبع آن، تعداد طلاقها نیز افزایش مییابد.
به گفته وی مقایسه آمارهای خام بدون در نظر گرفتن میزان واقعی و ساختار جمعیتی میتواند تصویر نادرستی از وضعیت ازدواج و طلاق ارائه دهد. اینکه اعلام شده است آمار طلاق کاهش یافته است میتواند عوامل مختلفی داشته باشد. به طور کلی، برای بررسی روند طلاق، نیاز است که یک دوره زمانی طولانیتر، مانند ۱۰ سال، مورد تحلیل قرار گیرد تا تغییرات به درستی شناسایی شوند.
کاظمیپور در خصوص پدیده طلاق هراسی در جامعه گفت: وقتی در جامعه اشاعه پیدا میکند که از هر چند ازدواج یک مورد منجر به طلاق میشود، در اصل مسئولان به پدیده طلاق هراسی دامن میزنند. لذا این مسئله موجب نگرانی و مانع ازدواج جوانان شود. موضوع طلاق هراسی در جامعه میان مردان و جوانان مجرد وجود دارد که امکان دارد ازدواج آنها هم به طلاق بیانجامد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه سختگیریهای خانوادهها و تعیین مهریههای بالا نیز در راستای طلاق هراسی اتفاق میافتد، گفت: خانواده میخواهند با این سخت گیریها، جوانانشان ازدواج مستحکمتری داشته باشند. در واقع بالا بردن مهریه بهعنوان یکی از راهکارهای مقابله با طلاق میتواند به پدیده طلاق دامن بزند.
به گفته وی، بهعلاوه نگرانی خانوادهها برای تأمین زندگی پایدار برای دختران و انتخاب شریک مناسب، یکی از چالشهای اصلی است که میتواند بر تصمیمگیریهای جوانان تأثیر بگذارد.
این جامعهشناس در ادامه گفت: وقتی که عشقهای زودگذر و آشناییهای زودگذر بدون شناخت و بدون همکف بودن خانواده رخ میدهد، بهطور طبیعی نتیجهاش طلاق خواهد بود. نکته دیگری که من مرتب در صحبتها میگویم این است که هر ازدواجی که با چانهزنی شروع شود، آخرش طلاق است. همان بحث مادیگرایی که عرض کردم، اینها همه مسائل مربوط به ازدواج هستند.
کاظمیپور تأکید کرد: بسیاری از افراد فکر میکنند که اگر این سخت گیریها را کنند، زندگی دخترشان محکمتر و استحکامش بیشتر میشود، در حالی که نمیدانند والدین با این کار، اشتباه میکنند و یک قدم به آسیب رساندن به دخترشان نزدیکتر میشوند.
وی تصریح کرد: دختران هم نگران این هستند که فرد مورد نظر خود را پیدا کنند و زندگی با ثباتی داشته باشند. این نگرانیها وجود دارد و عامل عمدهاش نیز گسترش اجتماعات انسانی و مادیگرایی است. در عصر روابط گذرا و زودگذر، بدون تفکر، ازدواج میکنند و نهایتاً به طلاق منجر میشود. این موضوع در جامعه ما قابل توجه است. وقتی که زوجین با هم ازدواج میکنند و میبینند که خواستههایشان برآورده نمیشود، اولین راهی که انتخاب میکنند، طلاق است.
کاظمیپور در پایان گفت: وقتی فردی شناخت نداشته باشد، در زمان آشنایی دختر و پسر در دانشگاه یا محل کار، پس از یک یا دو سال رفت و آمد و علاقهمند شدن، تازه میگویند که به سراغ خانواده بروند که میخواهند با هم ازدواج کنند و در این مرحله، کار از کار گذشته است. اگر هم افراد کمی باشند که به این مسائل توجه کنند، متاسفانه کسی به این نکات گوش نمیدهد و فقط میخواهند ازدواج کنند.