مدیران خودرو
بدرقه پدرانه فرزندان شهید حسین اسماعیلی از خانه تا مدرسه + فیلم
بدرقه پدرانه فرزندان شهید والامقام حسین اسماعیلی از خانه تا مدرسه توسط سردار فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بدرقه پدرانه فرزندان شهید والامقام حسین اسماعیلی از خانه تا مدرسه توسط سردار فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا انجام شد.

اینجا خانه مردی است که جانش را برای امنیت مردم داد و شهید شد. حالا رئیس پلیس امنیت عمومی کشور در نخستین روز بازگشایی مدارس آمده است، تا  فرزندان این شهید والامقام را تا مدرسه همراهی کند. حرکتی که فقط ادای احترام نیست، پیامی است برای همه دانش‌آموزانی که امنیت‌شان بی‌هزینه به‌دست نیامده است.

سردار فیض جعفری؛ رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا گفت: ما وظیفه داریم که خاک زیر پای خانواده شهدا باشیم و این کمترین کاری بوده که باید انجام می‌دادیم و انجام دادیم.

حجم ویدیو: 19.24M | مدت زمان ویدیو: 00:01:56 دانلود ویدیو
