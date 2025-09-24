جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۲:۰۷ ظهر امروز، یک مورد آتش‌سوزی خودروی سواری با آدرس اتوبان همت به سمت شرق، روی پل گاندی اعلام شد. دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ هنگام حرکت به دلایل نامشخص دچار آتش‌سوزی شده است. راننده که آقایی حدوداً ۵۰ساله بود، به محض مشاهده دود موفق شد خودرو را به سمت راست بزرگراه هدایت کند و خوشبختانه از خودرو خارج شود. خدا را شکر کسی دچار مصدومیت نشد.

ملکی ادامه داد: خودرو به‌سرعت شعله‌ور شده بود و ظاهراً آتش‌سوزی از قسمت انتهایی خودرو آغاز شده بود. زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، کل خودرو کاملاً در آتش می‌سوخت. آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کرده و آتش را خاموش کردند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سرنشینی در خودرو حضور نداشت و هیچ‌گونه مصدومیت یا تلفات جانی نداشتیم. در پایان، ساعت ۱۲:۵۸ دقیقه عملیات به پایان رسید، محل ایمن‌سازی و تحویل مالک شد و نیروها به ایستگاه مراجعت کردند.

انتهای پیام/