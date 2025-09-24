خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملکی اعلام کرد:

آتش‌سوزی یک خودرو در اتوبان همت

آتش‌سوزی یک خودرو در اتوبان همت
کد خبر : 1691000
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی یک خودرو در اتوبان همت خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۲:۰۷ ظهر امروز، یک مورد آتش‌سوزی خودروی سواری با آدرس اتوبان همت به سمت شرق، روی پل گاندی اعلام شد. دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افزود: در محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ هنگام حرکت به دلایل نامشخص دچار آتش‌سوزی شده است. راننده که آقایی حدوداً ۵۰ساله بود، به محض مشاهده دود موفق شد خودرو را به سمت راست بزرگراه هدایت کند و خوشبختانه از خودرو خارج شود. خدا را شکر کسی دچار مصدومیت نشد. 

ملکی ادامه داد: خودرو به‌سرعت شعله‌ور شده بود و ظاهراً آتش‌سوزی از قسمت انتهایی خودرو آغاز شده بود. زمانی که آتش‌نشانان به محل رسیدند، کل خودرو کاملاً در آتش می‌سوخت. آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کرده و آتش را خاموش کردند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سرنشینی در خودرو حضور نداشت و هیچ‌گونه مصدومیت یا تلفات جانی نداشتیم. در پایان، ساعت ۱۲:۵۸ دقیقه عملیات به پایان رسید، محل ایمن‌سازی و تحویل مالک شد و نیروها به ایستگاه مراجعت کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی