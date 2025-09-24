خبرگزاری کار ایران
تراکم شناور در تهران وجود ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وجود مفهومی به نام تراکم شناور در تهران را اساساً تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صارمی در واکنش به اظهارات شهردار سابق تهران مبنی بر اقدام شهرداری به «سوءاستفاده از شرایط جنگی» و «حراج حقوق عمومی» تأکید کرد که اساساً چیزی به نام تراکم شناور در تهران وجود ندارد و اظهارات مطرح‌شده ناشی از برداشت غلط است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به موضوع تراکم شناور در پایتخت گفت: در تهران هیچ‌گونه تراکم سیار یا شناوری وجود ندارد و نخواهد داشت. آنچه وجود دارد «تراکم مشوق» است که تنها بر روی املاک مشخص و در چارچوب ضوابط تعریف می‌شود. هدف این مشوق‌ها تسهیل تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی است. این سیاست به هیچ وجه تراکم‌فروشی نیست. 

وی ادامه داد: وقتی خانه‌های مردم در اثر زلزله یا جنگ آسیب می‌بیند، ابزارهای تشویقی از جمله تراکم مشوق برای بازسازی سریع و ایمن‌سازی بافت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این سیاست‌ها عیناً راه‌حل‌های عبور از بحران‌اند و به نفع شهروندان است. متأسفانه برخی افراد با بی‌دقتی یا نگاه سیاسی این موضوعات را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند. 

به گزارش شهر، صارمی با انتقاد از اظهارات اخیر گفت: اینکه در سالگرد جنگ تحمیلی، به جای همراهی برای افزایش تاب‌آوری شهر، به مدیران شهری برچسب سوءاستفاده زده شود، خود سوءاستفاده سیاسی است. کسانی که در گذشته مسئول بودند و زیرساخت‌های لازم برای بحران‌ها را آماده نکردند، امروز باید پاسخگو باشند نه اینکه ژست منتقد بگیرند. 

معاون شهردار تهران در پایان تأکید کرد: تهران نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و ابزارهای نوآورانه است. ما با شعار شهر را اداره نمی‌کنیم، بلکه با اقدامات واقعی و ضابطه‌مند، به دنبال امنیت و رفاه شهروندان هستیم.

