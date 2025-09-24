به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی پایان هفته در محورهای مواصلاتی کشور، گفت: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، این محدودیت‌ها از روز چهارشنبه ۲ مهرماه تا صبح شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.

محدودیت تردد موتورسیکلت

تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج – چالوس

الف) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است.

ب) در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مورخ ۲ و ۳ مهرماه ۱۴۰۴، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

ج) محدودیت قطعی: روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر اعلام می‌شود:

از ساعت ۰۹:۰۰، در آزادراه تهران–شمال، محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال خواهد شد.

از ساعت ۱۰:۰۰، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس)، ممنوعیت تردد برقرار می‌شود.

از ساعت ۱۲:۰۰، از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) محدودیت یکطرفه اجرا می‌شود.

از ساعت ۲۴:۰۰ طرح به پایان رسیده و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوباره دوطرفه خواهد شد.

سرهنگ کرمی‌اسد تأکید کرد: در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد. همچنین تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

محور هراز

الف) تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.

ب) تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲.۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۴) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

ج) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه، مورخ ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۴، به‌صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

محور قشم

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴، محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یکطرفه به سمت خروجی قشم اعمال خواهد شد.

محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس

تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها، به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در محور قدیم رشت–قزوین و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های رسمی پلیس، برنامه‌ریزی سفرهای خود را با درنظر گرفتن این محدودیت‌ها انجام دهند و توصیه‌های ایمنی را در طول سفر رعایت کنند.

