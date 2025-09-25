تشکیل قرارگاه جهادی «ازدواج آسان» در سراسر کشور/ اهدای ۳۰ هزار جهیزیه

سردار «محمد زهرایی» رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره‌ی اقدامات صورت گرفته برای تسهیل ازدواج، بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما «نهضت خدمات مؤمنانه» است. در این نهضت ۱۲ نوع خدمت داریم که یکی از این خدمت ها، موضوع «ازدواج آسان» است. در این راستا، قرارگاه جهادی ازدواج آسان در سراسر کشور و استان‌های مختلف شکل گرفته است.

او ادامه داد: این کار با همکاری بهزیستی، کمیته امداد و همچنین با پشتیبانی سپاه انجام می‌شود. اقدامات ما شامل تأمین جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج آسان است. از اماکنی که سپاه و بسیج در اختیار دارد برای جوانان استفاده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برای نمونه، در استان البرز چندی پیش مراسم ازدواج ۱۱۴ زوج جوان در تالاری برگزار شد که حاصل همکاری مشترک دولت، کمیته امداد، بسیج و بسیج سازندگی بود.

او تاکید کرد: تلاش ما این است که این کارها با کرامت، عزت و حفظ شأن زوج‌ها انجام شود. البته رسانه‌ای شدن گسترده و نمایش جزئیات در همه جا شاید چندان مناسب نباشد، اما در نمای کلی، این اقدامات در حال انجام است.

سردار زهرایی تصریح کرد: در دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار جهیزیه اهدا شده است. برخی از این جهیزیه‌ها در زمان عقد داده شده، برای برخی همزمان با ازدواج و بعضی پس از ازدواج، زمانی که زوجین بی‌بضاعت بوده و نیازمند کمک بودند. در مجموع این تعداد جهیزیه که به آن اشاره کردم، تأمین و اهدا شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات دیگر، مربوط به موضوع «فرزندآوری» است. هم مشاوره و کلاس‌های آموزشی پیش از ازدواج و هم آموزش‌های پس از ازدواج در دستور کار است تا به موضوع فرزند توجه شود، چرا که اگر به این امر پرداخته نشود، خدای ناکرده دچار بحران جمعیت در کشور خواهیم شد.

