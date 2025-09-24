به گزارش ایلنا، «محمدعلی دادگسترنیا» مدیر روابط عمومی وزارت علوم در صفحه رسمی شبکه ایکس نوشت: با دستور وزیر علوم از دیروز پیگیر مشکل سنوات دانشجویان بودم، سنوات «محمدحسین شعائی» تا هفته آینده حل خواهد شد و هیچ مشکلی برای اتمام تحصیل نخواهد داشت. مجبوز سنوات «علیرضا کاظمی» هم تا یکشنبه صادر خواهد شد. دانشجویان دیگر هم اگر مشکلی دارند حتما اطلاع دهند.

علیرضا کاظمی‌مقدم و محمدحسین شعائی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند که به دنبال احکام انضباطی صادر شده در سال ۱۴۰۱ با مشکل سنوات مواجه بودند.

