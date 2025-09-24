خبرگزاری کار ایران
مدیر روابط عمومی وزارت علوم:

مشکل سنوات دو دانشجوی تعلیقی دانشگاه علامه حل می‌شود

مدیر روابط عمومی وزارت علوم از حل مشکل سنوات دو دانشجوی علامه طباطبایی که به دنبال احکام انضباطی صادر شده در سال ۱۴۰۱ رخ داده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، «محمدعلی دادگسترنیا» مدیر روابط عمومی وزارت علوم در صفحه رسمی شبکه ایکس نوشت: با دستور وزیر علوم از دیروز پیگیر مشکل سنوات دانشجویان بودم، سنوات «محمدحسین شعائی» تا هفته آینده حل خواهد شد و هیچ مشکلی برای اتمام تحصیل نخواهد داشت. مجبوز سنوات «علیرضا کاظمی» هم تا یکشنبه صادر خواهد شد. دانشجویان دیگر هم اگر مشکلی دارند حتما اطلاع دهند.

علیرضا کاظمی‌مقدم و محمدحسین شعائی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند که به دنبال احکام انضباطی صادر شده در سال ۱۴۰۱ با مشکل سنوات مواجه بودند.

