خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور از ابتدایسال
استاندار تهران گفت: یک میلیون و چهارصد هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شدند که ۷۰ درصد از آنها خود معرف بودند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز (چهارشنبه) با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و ۷۰ درصد از این آمار خودمعرف بودند، اظهار کرد: شرایط بازگشت قانونی برای این افراد فراهم شده است.
وی با اشاره به نقش ویژه پایتخت در مدیریت اتباع خارجی گفت: حدود ۵۰ درصد از مهاجران خارجی کشور در استان تهران سکونت دارند و این مساله اهمیت و حساسیت ویژهای را برای دستگاههای اجرایی و امنیتی به همراه دارد.
معتمدیان افزود: طبیعی است که حضور اتباع خارجی باید بر اساس پروتکلها، ضوابط و قوانین کشور صورت بگیرد؛ اما بخشی از این افراد به صورت غیرمجاز و در شرایط خاص وارد کشور شدهاند که این موضوع یکی از دغدغههای جدی مردم استان تهران نیز به شمار میرود.
استاندار تهران تاکید کرد: هیچ کشوری در دنیا حضور مهاجران غیرقانونی را بدون ضابطه نمیپذیرد و حتی در کشورهای همسایه ما نیز سختترین مقررات و مجازاتها برای اقامت غیرمجاز اعمال میشود بنابراین اجرای قانون و مدیریت این موضوع در کشور ما نیز امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
معتمدیان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مهم مردم استان تهران در نشستها و بازدیدهای مختلف، رسیدگی به وضعیت اتباع غیرمجاز بوده و دستگاههای مسئول موظفاند در چارچوب قانون این مساله را مدیریت کنند.
کاهش ۳۰ درصدی اجاره مسکن با خروج اتباع
وی این را هم گفت: اجرای طرح ساماندهی مهاجران غیرقانونی آثار قابل توجهی در حوزههای مختلف از جمله مسکن، آموزش، بهداشت، مصرف کالاهای اساسی و کاهش جرایم در استان تهران داشته است.
استاندار تهران اظهار کرد: در حوزه مسکن بررسیهای میدانی نشان میدهد در شهرستانهایی که بیشترین جمعیت مهاجران را داشتند اجاره بها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
معتمدیان افزود: در حوزه آموزش نیز با اجرای این طرح از تراکم دانش آموزان در بیش از سه هزار کلاس درس کاسته شده است در حالی که استان تهران همچنان با کمبود ۱۳ هزار کلاس مواجه است.
وی این کاهش را عددی قابل توجه دانست که توانسته بخشی از فشار بر نظام آموزشی استان را کاهش دهد.
استاندار تهران افزود: در حوزه بهداشت و درمان هم با خروج مهاجران غیرقانونی وضعیت سرویس دهی به مردم بهبود یافته هرچند آمار آن عدد بزرگی نیست.
وی تصریح کرد که با خروج اتباع غیرمجاز از استان تهران از تقاضا برای کالاهای اساسی در مناطق مختلف کم شده و فقط حوزه آرد بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تُن کاهش مصرف داشتهایم.
معتمدیان این را هم گفت: آثار این طرح در حوزه جرایم عمومی نیز نمایان است و در این بخش نیز شاهد کاهش ملموس جرایم در تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران بودهایم. آمار ارائه شده بر اساس دادههای فراجا و سه فرماندهی تهران بزرگ، فرماندهی ویژه شرق و غرب استان است.
وی خاطرنشان کرد: این نتایج به معنای مشکلآفرین بودن همه مهاجران نیست و عمدتاً به مهاجرانی مربوط میشود که غیرقانونی وارد کشور شدهاند و به قانون و فراخوانهای رسمی تمکین نمیکردند.